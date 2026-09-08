Pastiprinās nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem

(08.09.2026.)

Aizliegums importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus turpmāk attieksies ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem. To paredz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā otrdien, 8.septembrī, konceptuāli atbalstītie grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

Kopš 2024.gada 8.marta Latvijā ir spēkā nacionālais importa aizliegums, kas attiecas uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktiem. Tomēr tas neattiecas uz pārtikas precēm, tādēļ Latvijas veikalu plauktos joprojām iespējams iegādāties atsevišķus agresorvalstīs ražotus produktus, piemēram, cepumus un konfektes, norāda likumprojekta autori no Zemkopības ministrijas.

Plānotais importa aizliegums attieksies uz plašu pārtikas produktu klāstu, tostarp karamelēm, zefīriem, cepumiem, mērcēm, gatavajām zupām, šokolādi un šokolādes konfektēm. Tāpat aizliegums skars dažādu augu sēklas, ārstniecības augus, garšvielas, eļļas un miltu izstrādājumus. Papildus tam nevarēs importēt Krievijas un Baltkrievijas cukurbiešu melasi un biešu mīkstumu, kā arī dārzeņu pārstrādes produktus, piemēram, konservētus dārzeņus, dārzeņu salātus un ābolu biezeni.

Izmaiņas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importu arī tad, ja tos mēģina ievest Latvijā caur citām trešajām valstīm.

Likumprojekta anotācijā arī norādīts, ka draudus joprojām rada arī Krievijas un Baltkrievijas ilgtermiņa centieni ar politiskiem, ekonomiskiem un informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības, kā arī vājināt valsts ārpolitisko kursu un iekšpolitisko stabilitāti. Tādēļ ir būtiski mazināt ekonomiskās saites ar agresorvalstīm, lai novērstu iespējamos riskus valsts drošībai, pauda komisijas deputāti. 

Komisija lūgs likumprojektu iekļaut ceturtdienas, 10.septembra, Saeimas sēdes darba kārtībā un noteikt tam steidzamību, informē komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 8.septembrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde