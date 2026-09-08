Komisija atbalsta vienotā būves reģistrācijas pakalpojuma paplašināšanu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 8.septembrī, trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus "Būvniecības likumā", “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” un "Zemesgrāmatu likumā".
Patlaban vienotais būves reģistrācijas pakalpojums attiecas uz gadījumiem, kad būvniecību veic zemes īpašnieks uz sev piederošas zemes. Ar grozījumiem paredzēts to attiecināt uz visiem būvniecības gadījumiem neatkarīgi no zemes piederības, tostarp būvniecību uz apbūves tiesību pamata vai citai personai piederošas zemes, ja to pieļauj normatīvie akti.
“Šie grozījumi samazinās birokrātiju ikdienas dzīvē. Vienotais pakalpojums ļaus būves reģistrācijas formalitātes nokārtot ātrāk un ērtāk, vienlaikus samazinot administratīvo slogu pārvaldes institūcijām. Jaunais regulējums ļaus vienā pakalpojumā veikt darbības, kurām līdz šim bija nepieciešami vairāki iesniegumi un vairāku iestāžu iesaiste. Tas īpaši nozīmīgi būs daudzdzīvokļu māju attīstītājiem, taču ieguvēji būs visi, kuri nodarbojas ar būvniecību,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Vienotais pakalpojums nodrošina, ka iesniegums par būvniecības ieceri vienlaikus kalpo arī kā iesniegums būves reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Tādējādi būvniecības ierosinātājam vēlme veikt būvniecību, reģistrēt būvi un nostiprināt īpašuma tiesības būs jāizsaka tikai vienu reizi.
Grozījumi paredz arī pilnveidot pakalpojumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībā. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būs iespējams vienlaikus pieteikt daudzdzīvokļu mājas sadali dzīvokļu īpašumos un to ierakstīšanu zemesgrāmatā. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā dzīvojamā māja un dzīvokļu īpašumi varēs tikt reģistrēti vienotā pakalpojumā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas un Kadastra informācijas sistēmas datus.
Grozījumi ir daļa no vienotā būves reģistrācijas pakalpojuma otrās ieviešanas kārtas un paredz turpināt būvniecības un nekustamā īpašuma reģistrācijas pakalpojuma digitalizāciju.
Lai grozījumi stātos spēkā, tos vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests