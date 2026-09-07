Zanda Kalniņa-Lukaševica iepazīšanās vizītē uzņem jaunos Peru un Namībijas vēstniekus

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica pirmdien, 7.septembrī, parlamentā uzņēma Peru vēstnieku Horhi Renato Rejesu Tagli (Jorge Renato Reyes Tagle) un Namībijas vēstnieku Gebhardu Bendžaminu Kandangu (Gebhard Benjamin Kandanga). Vēstnieki parlamentā bija ieradušies iepazīšanās vizītēs.
Z.Kalniņa-Lukaševica un vēstnieki akcentēja parlamentārās sadarbības nozīmi un pauda vēlmi to turpmāk attīstīt.
Tiekoties ar Peru vēstnieku, Saeimas priekšsēdētājas biedre izcēla drošības un starptautiskās kārtības jautājumus, pateicoties vēstniekam par nelokāmo un stingro atbalstu Ukrainai un balsojumiem ANO Ģenerālās asamblejā. Tāpat Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka kopīgi jāvēršas pret Krievijas mērķtiecīgajiem uzbrukumiem Ukrainas graudu infrastruktūrai, kas nopietni apdraud pasaules pārtikas drošību.
Puses pauda interesi attīstīt ciešākus kontaktus ekonomikā. Valstīm ir potenciāls paplašināt divpusējās ekonomiskās attiecības nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, IKT un citās jomās. Latvijas uzņēmumu pieredze Latīņamerikā apliecina to konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Sarunā ar Namībijas vēstnieku Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka pirmais Latvijas attīstības sadarbības projekts Āfrikā tika īstenots tieši Namībijā. Būtisku ieguldījumu šajā sadarbībā sniedz biedrība “esiLV” – Latvijas diasporas organizācija, kas aktīvi iesaistās attīstības sadarbības īstenošanā un veido arī ciešākas saiknes starp Latviju un Āfrikas valstīm. Biedrības īstenotais projekts “She Rebuilds the World” trīs gadu laikā sniedzis iespēju gandrīz tūkstotim sieviešu no Namībijas, Zambijas, Zimbabves, Ruandas un Etiopijas stiprināt savas spējas uzņēmējdarbībā un līderībā, apgūstot biznesa, finanšu un digitālās prasmes, kā arī zināšanas par sieviešu tiesībām. Vēstnieks akcentēja, ka Namībijā sievietes aktīvi iesaistās dažādos valsts dzīves procesos, tostarp diplomātijā un politikā.
Puses pārrunāja drošības jautājumus, kā arī sadarbību ANO. Latvija nosoda Krievijas rīcību, viltojot Namībijas kuģniecības reģistrācijas portālu interneta vietnes, lai radītu iespaidu, ka tās “ēnu flotes” kuģi kuģo ar Namībijas karogu, vēstniekam sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Abi vēstnieki rezidē Somijā, Helsinkos.
Foto no tikšanās ar Peru vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335493796/with/55513954065/
Foto no tikšanās ar Namībijas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335518524
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests