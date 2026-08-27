Daiga Mieriņa NB8 valstu sanāksmē Islandē: tas ir barbarisms likt ukraiņu bērniem karot pret savu tautu

“Latvija konsekventi iestājas par deportēto Ukrainas bērnu drošu un beznosacījumu atgriešanu. Tas ir barbarisms likt ukraiņu bērniem karot pret savu tautu. Ir būtiski stiprināt starptautisko apņēmību, palielināt spiedienu uz Krieviju un koordinēt kopīgos centienus, lai ikviens Ukrainas bērns varētu atgriezties savās mājās un pie savas ģimenes,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 27.augustā, ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē Reikjavīkā, Islandē. Ukrainas nolaupīto bērnu atgriešana mājās ir šī gada NB8 valstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmes galvenā tēma.
“Baltijas un Ziemeļvalstis ir vienotas atbalstā Ukrainai un skaidrā izpratnē par Krievijas agresijas radītajiem draudiem. Šobrīd ir īpaši svarīgi ir stiprināt reģiona drošību un sniegt nelokāmu atbalstu Ukrainai,” pauda D.Mieriņa.
Novērtējot Latvijas konsekvento atbalstu Ukrainai, Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks (Ruslan Stefanchuk) pasniedza Saeimas priekšsēdētājai D.Mieriņai Ukrainas Augstākās Radas apbalvojumu “Par mūsu un jūsu brīvību”.
Runājot par drošības situāciju reģionā, Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra nepieciešamību stiprināt noturību pret hibrīdapdraudējumiem, tostarp kiberuzbrukumiem. Papildus tam D.Mieriņa īpaši uzsvēra, ka ir pienācis laiks pārtraukt izsniegt Šengenas vīzas Krievijas pilsoņiem.
NB8 valstu parlamentu priekšsēdētāji sanāksmē Islandē pārrunās arī mākslīgā intelekta attīstības ietekmi uz demokrātiskajiem procesiem, kā arī citus aktuālus jautājumus.
D.Mieriņai Reikjavīkā piektdien, 28.augustā, plānota tikšanās ar Islandes parlamenta priekšsēdētāju Tourunu Sveinbjarnardotiru (Þórunn Sveinbjarnardóttir), lai pārrunātu abu valstu parlamentāro sadarbību, ekonomiskās attiecības un sadarbības potenciālu inovāciju jomā. Islande bija pirmā valsts, kas 1991.gada 22.augustā atzina Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vieno nozīmīga sadarbība NB8 formātā. Tas apvieno piecas Ziemeļvalstis – Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju – un trīs Baltijas valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu. NB8 ietvaros notiek regulāras premjeru, parlamentāriešu, ministru un citu amatpersonu tikšanās. Ierasti ir NB8 formāta izbraukumi uz valstīm ārpus reģiona, lai aktualizētu demokrātijas, miera un tiesiskuma jautājumus, kā arī dalītos ar labāko praksi reformu procesam.
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Saeimas Preses dienests