Cilvēktiesību komisijā spriedīs par sabiedriskā medija lomu paaugstināta apdraudējuma un civilās aizsardzības krīžu situācijās

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija trešdien, 2.septembrī, spriedīs par Latvijas Sabiedriskā medija lomu un darbību paaugstināta apdraudējuma un civilās aizsardzības krīžu situācijās.
Konstatējot nepietiekamu Latvijas Sabiedriskā medija komunikāciju vētras laikā un pēc tās, ir būtiski pārliecināties par sabiedriskā medija gatavību šādās krīzes situācijās savlaicīgi informēt sabiedrību, akcentē komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere.
Uz komisijas sēdi aicināti Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Sabiedriskā medija valdes, Kultūras ministrijas un Krīzes vadības centra pārstāvji.
Cilvēktiesību komisija 2.septembrī sāksies pulksten 10.15 un notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā.
Saeimas Preses dienests