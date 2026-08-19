Saeima ārkārtas sesijas sēdē skatīs “airBaltic” finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu

Saeimas deputāti ceturtdien, 20.augustā, plkst.9.00 sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kuras darba kārtībā iekļauts likumprojekts “Air Baltic Corporation AS finanšu stabilizācijas pasākumu likums”, kas paredz noteikt īpašu kārtību valsts dalībai aviokompānijas finanšu stabilizācijas procesā.
Tāpat ārkārtas sesijas sēdē plānots otrreiz caurlūkot Imigrācijas likumu. Saeima galīgajā lasījumā skatīs grozījumus vairākos likumos, kas paredz, ka kredītdevējiem būs jāņem vērā patērētāja lēmums neaizņemties.
Deputāti otrajā lasījumā skatīs grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazāku administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem ar apgrozījumu līdz 25 000 eiro gadā.
Lai nodrošinātu vienotu finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un stiprinātu patērētāju aizsardzību, Saeima otrajā lasījumā skatīs grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos likumos. Tie paredz finanšu pakalpojumu jomas uzraudzību nodot Latvijas Bankai.
Saeima otrajā lasījumā lems par grozījumiem Krimināllikumā, kas paredz bargākus sodus par smagiem un prettiesiskiem nodarījumiem pret vidi.
Deputāti pirmajā lasījumā skatīs likumprojektu par Latgales vēstniecības GORS pārvaldību.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. To vidū ir likumprojekts cilvēku tirdzniecības novēršanai, kas paredz izveidot nacionālo novirzīšanas mehānismu un noteikt atbalsta sniegšanas kārtību cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz saglabāt vecāku pabalstu strādājošiem vecākiem 75 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta.
Saeimas 20.augusta ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļauti 54 jautājumi. Pēc sēdes deputāti turpinās skatīt 23.jūlija ārkārtas sesijas sēdes nepabeigto darba kārtību, kurā iekļauti arī grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
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Saeimas Preses dienests