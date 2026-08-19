Latviju vizītē apmeklēs Korejas Republikas vicespīkers

(19.08.2026.)

Piektdien, 21.augustā, Saeimā viesosies Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja vietnieks Paks Tokhims (Park Duk-hyum), kur tiksies ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu.

Tāpat Korejas Republikas parlamenta vicespīkers tiksies ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Lindu Matisoni un pārstāvjiem no deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar šo valsti.

Korejas Republikas parlamenta vicespīkers, viesojoties Latvijā, tiksies arī ar Ministru prezidentu Andri Kulbergu un ārlietu ministri Baibu Braži.

 

Saeimas organizētās mediju iespējas

Piektdien, 21.augustā
9.00 – 9.40 Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu
Baltā zāle, Viesu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja tikšanās sākumā

 

Mediju pārstāvju ierašanās – 20 minūtes pirms sākuma

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas vēlas apmeklēt Saeimas organizētās mediju iespējas, nepieciešama Saeimas akreditācija. Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam pieteikties līdz 20.augusta pulksten 13.00, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 19.augustā
09:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
09:30  Saeimas sekretāra Jāņa Grasberga tikšanās ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tran Van Tuan
09:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Armēnijas Republikas, Moldovas Republikas, Ukrainas un Uzbekistānas Republikas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvjiem
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:00  Saeimas Prezidija ārkārtas sēde
12:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde