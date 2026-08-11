Izglītības komisija 20.augustā Saeimas sēdē virzīs alternatīvo likumprojektu koncertzāles GORS pārvaldībai

Lai GORS ilgtermiņā paliktu kultūras centrs Latgalē, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 11.augustā, konceptuāli atbalstīja alternatīvo likumprojektu par šīs koncertzāles pārvaldību. Komisijas deputāti uzsvēra GORS īpašo nozīmi Latvijas kultūras telpā, norādot, ka tas ir būtisks kultūras centrs ne tikai Rēzeknē, bet visā Latvijas austrumu reģionā.
Latgales vēstniecības GORS likums paredz īpaši aizsargāt šo koncertzāli kā nozīmīgu kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta tās ēka, zeme un pati koncertzāles darbība.
“Arī kolektīvais iesniegums ir vēl viens arguments, kāpēc Kultūras ministrijai būtu jāiesaistās GORS pārraudzībā. Jaunajam valdes loceklim jābūt ne tikai komercdarbības pieredzei, bet arī izpratnei par kultūras jomu. Likumprojektā vēl ir lietas, kas jāprecizē, un to varēsim izdarīt starp lasījumiem,” akcentē komisijas priekšsēdētājs Česlavs Batņa.
Paredzēts, ka Rēzeknes pašvaldība nedrīkstēs pārdot GORS ēku un tai nepieciešamo zemi, ieķīlāt to vai citādi nodot tā, ka tas varētu apdraudēt koncertzāles izmantošanu tās sākotnēji paredzētajam mērķim. Īpašumu varēs atsavināt tikai, ja tam piekritīs Ministru kabinets vai Saeima ar atsevišķu likumu nolems šo īpašumu nodot valstij.
Likums arī paredz, ka GORS paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī Kultūras ministrijas saskaņojums. Tāpat Rēzeknes pašvaldība atklātā konkursā varēs izvēlēties koncertzāles vadītāju, bet Kultūras ministrijai būs tiesības izvērtēt kandidātu un ietekmēt viņa iecelšanu vai atcelšanu.
Likums noteiks, ka Kultūras ministrija uzraudzīs Latgales vēstniecības GORS darbību un pārvaldību, kā arī sniegs likumā noteiktos atzinumus. Tāpat ministrija varēs deleģēt koncertzāles pārvaldniekam valsts pārvaldes uzdevumus kultūras un kultūrizglītības jomā pieejamā valsts budžeta ietvaros.
Tāpat likums paredz, ka Rēzeknes pašvaldībai būs jāizstrādā attīstības un konkrētā gada darbības plāns, mērķi un budžets. Pirms šo dokumentu apstiprināšanas tie būs jāiesniedz Kultūras ministrijai. Ministrija pārbaudīs, vai GORS plāni atbilst valsts kultūrpolitikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu.
Plānots, ka jaunu GORS valdes locekli pēc likuma stāšanās spēkā iecels uz pieciem gadiem. Ja pašreizējais koncertzāles valdes loceklis amatā būs iecelts pēdējā gada laikā, Kultūras ministrija pārbaudīs, vai viņš atbilst likumā noteiktajām prasībām.
Paredzēts, ka Latgales vēstniecības GORS likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Rēzeknes pašvaldības dome šā gada februārī noraidīja valsts piedāvājumu iegādāties 75 procentus "Austrumlatvijas koncertzāles" pamatkapitāla, bet pašvaldībā kopš 2024.gada tiek īstenots finanšu stabilizācijas process. Tāpat 2024.gadā Saeima pieņēma likumu par Rēzeknes domes atlaišanu.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335078111
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Saeimas Preses dienests