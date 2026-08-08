Saeimas priekšsēdētāja Ikšķilē: politiski represēto cilvēku nesalaužamā ticība Latvijai ir mūsu valsts spēka pamats

Politiski represēto cilvēku likteņi un nesalaužamā ticība Latvijai ir kļuvuši par neatņemamu mūsu valsts vēstures un sirdsapziņas daļu, to uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa sestdien, 8.augustā, Ikšķilē uzrunājot Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībniekus.
D.Mieriņa pateicās par uzticību laikā, kad par to bija jāmaksā visaugstākā cena. “To nekad nevarēs izdzēst no mūsu tautas atmiņas. Tā vienmēr atgādinās, cik dārga ir brīvība,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka mūsu pienākums ir turpināt atjaunot vēsturisko taisnīgumu šiem cilvēkiem. Ieklausoties līdzcilvēkos, arī Saeimas nesen pieņemtie likumu grozījumi stiprina vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu politiski represētajiem. “Tas ir mūsu valsts cieņas apliecinājums cilvēkiem, kuri cieta par Latvijas brīvības ideju un cilvēka cieņu,” teica D.Mieriņa.
Salidojumā Ikšķilē tradicionāli pulcējās represētie no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbiedriem, pārrunātu aktuālās tēmas un kopā atpūstos.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335061524/
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Saeimas Preses dienests