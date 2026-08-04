Daiga Mieriņa: Latviju un Azerbaidžānu vieno draudzīgas attiecības un aktīvs politiskais dialogs

Latviju un Azerbaidžānu vieno draudzīgas attiecības, ciešas kultūras saites un aktīvs politiskais dialogs, pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 4.augustā, parlamentā tiekoties ar Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Elnuru Sultanovu (Elnur Sultanov). Vēstnieks Saeimā bija ieradies atvadu vizītē.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās E.Sultanovam par personīgo ieguldījumu Latvijas un Azerbaidžānas attiecību stiprināšanā un abu valstu dialoga veicināšanā.
Tāpat D.Mieriņa pateicās vēstniekam par Azerbaidžānas atbalstu Ukrainai, tostarp humanitārās palīdzības sniegšanu, ieguldījumu Ukrainas bērnu rehabilitācijā un atbalstu Krievijas izpostītās Irpiņas atjaunošanā.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Ukrainas pieredze, tai skaitā militārās industrijas, elektroniskās karadarbības un stratēģijas jomā ir nozīmīga agresora atturēšanai un vispārējās drošības stiprināšanai.
Saeimas priekšsēdētāja un vēstnieks pārrunāja arī Azerbaidžānas un Armēnijas attiecību pozitīvo attīstību. Puses bija vienisprātis, ka ceļā uz drošību un ilgstošu mieru reģionā ir panākts būtisks progress.
Pārrunājot Latvijas un Azerbaidžānas sadarbības stiprināšanas iespējas, D.Mieriņa un vēstnieks bija vienisprātis par iespējām veicināt ekonomiskās un tirdzniecības saites.
D.Mieriņa izcēla arī vēstnieka kundzes Nigaras Sultanovas (Nigar Sultanova) ieguldījumu Latvijas un Azerbaidžānas kultūras saišu stiprināšanā, akadēmiskajā darbā un abu valstu vēstures popularizēšanā. Saeimas priekšsēdētāja īpaši novērtēja viņas jaunāko grāmatu, kurā caur cilvēkstāstiem atspoguļota abu valstu vēsture.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334972530
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Saeimas Preses dienests