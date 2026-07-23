Saeima atbalsta izmaiņas patēriņa kredītu reklāmas regulējumā

Lai salāgotu Latvijas un Eiropas tiesību aktus un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu pakalpojumu sniedzējiem, Saeima ceturtdien, 23.jūlijā, galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Ar tām atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai.
Līdz šim Latvijā bija atļauts reklamēt kredīta produktus saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt patēriņa kredītu, tostarp kredītkaršu, reklāma privātpersonām bija aizliegta. Citās Eiropas valstīs šāds aizliegums nepastāv, tāpēc Latvijā regulējums bija stingrāks nekā citviet.
“Savulaik šādam ierobežojumam bija skaidrs mērķis – veicināt atbildīgu aizņemšanos. Tomēr ekonomiskā vide un sabiedrības finanšu pratība ir mainījusies, vienlaikus tiek ieviesti vairāki mehānismi, kas stiprina kredītņēmēju aizsardzību. Tāpēc ir pienācis laiks pārskatīt esošo regulējumu un rast līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību un nozares konkurētspēju,” iepriekš skaidroja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Izmaiņas tuvina Latvijas regulējumu Eiropas praksei, vienlaikus saglabājot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, norādīja A.Ašeradens. Kredīta produktu reklāmām arī turpmāk būs jāatbilst stingrām prasībām – gan attiecībā uz reklāmas saturu un vizuālo noformējumu, gan tās izvietošanas kārtību.
Reklāma nedrīkstēs veicināt bezatbildīgu aizņemšanos vai radīt iespaidu, ka kredīts ir piemērots risinājums finansiālām grūtībām. Tāpat reklāmās nedrīkstēs norādīt vai radīt priekšstatu, ka aizņemšanās aizstāj uzkrājumus vai uzlabo patērētāja dzīves līmeni. Būs aizliegts arī uzsvērt, cik ātri un viegli iespējams saņemt aizdevumu.
Izmaiņas noteic, ka reklāmā, kurā tiek piedāvāts kreditēt patērētāju, jāiekļauj skaidrs un uzskatāms brīdinājums “Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu” un tam jāatvēl vismaz 10 procenti no konkrētā reklāmas apjoma. Tāpat paredzēts, ka kreditēšanas līgumus varēs noslēgt vai grozīt no pulksten 8.00 līdz 21.00.
Saeimas Preses dienests