Saeima atbalsta jaunus importa ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas precēm

Lai paplašinātu ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču importam un turpinātu sniegt atbalstu Ukrainai, Saeima ceturtdien, 23.jūlijā, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu tādām agresorvalstu izcelsmes rūpniecības precēm kā grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi.
"Ar šiem grozījumiem turpinām mērķtiecīgi saraut ekonomiskās saites ar Krieviju un Baltkrieviju, vienlaikus saglabājot nelokāmu atbalstu Ukrainai tās cīņā par brīvību un neatkarību. Tas ir vēl viens būtisks solis ceļā uz ekonomisko attiecību pārtraukšanu ar agresorvalstīm," uzsver par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Aizliegums attieksies arī uz šo preču importu no citām trešajām valstīm, ja to izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzu aizliegumam pakļauto preču sarakstu noteiks Ministru kabinets.
Jaunais regulējums aptver arī atsevišķas preču grupas, kas var tikt izmantotas propagandas un dezinformācijas izplatīšanai. Tāpat noteikts, ka Ministru kabinetam līdz 1.martam un turpmāk katru gadu būs jāizvērtē importa aizlieguma ietekme uz Latvijas sabiedrības drošību un sabiedrības interesēm, kā arī jāiesniedz Saeimai ziņojums par izvērtējuma rezultātiem.
Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Savukārt likumā noteiktais importa aizliegums būs spēkā līdz 2027.gada 1.jūlijam.
Saeimas Preses dienests