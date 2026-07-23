Balsošanu Saeimas sēdē nodrošinās jaunas elektroniskās balsošanas iekārtas

No šodienas, 23.jūlija, balsošana Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām, kas aizstāj nokalpojušās balsošanas pultis, kuras tika izmantotas kopš 1997.gada.
Balsošanas iekārtu nomaiņa bija nepieciešama, lai nodrošinātu Saeimas sēžu norises nepārtrauktību, jo turpmāka līdzšinējo iekārtu ekspluatācija būtu saistīta ar nozīmīgu risku Saeimas sēžu tehniskai norisei.
Līdzšinējās balsošanas iekārtas parlamentam kalpoja gandrīz trīs desmitgades. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas, un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš ekspluatētajām pultīm, tomēr šāds risinājums vairs nebija ilgtspējīgs.
Jaunās balsošanas iekārtas nodrošinās visas līdzšinējās funkcijas, lai sēde varētu noritēt atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam. Tās nodrošina pieteikšanos debatēm, balsošanu par darba kārtības jautājumiem, kā arī deputātu reģistrāciju un kvoruma pārbaudi.
Iekārtu nomaiņas projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.LV. Lai pārliecinātos par sistēmas drošību un noturību, ir veikti nepieciešamie testi.
Tāpat jaunās balsošanas iekārtas ir pārbaudījuši un pieņēmuši Saeimas ievēlētie balsu skaitītāji – pārstāvji no Saeimas frakcijām.
Jauno balsošanas iekārtu konfigurēšana, uzstādīšana un sistēmas testēšana notika Saeimas pavasara un rudens sesiju starplaikā. Deputātiem pirms jauno iekārtu izmantošanas Saeimas sēdē tika nodrošināta iespēja iepazīties ar to darbību un izmēģināt tās.
Jaunās balsošanas iekārtas iegādātas publiskā iepirkumā. Elektroniskās balsošanas sistēmas aparatūras piegādi nodrošināja SIA "A-T Trade Music”.
Saeimas Preses dienests