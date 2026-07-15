Komisija atbalsta iespēju apdraudējuma gadījumā pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 15.jūlijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz piešķirt pašvaldību vēlēšanu komisijām pilnvaras pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku gadījumos, kad būtiski apdraudējumi var kavēt vēlēšanu norisi.
“Lai būtu labāk sagatavoti dažādām ārkārtas situācijām, nepieciešams paplašināt pašvaldību vēlēšanu komisiju pilnvaras pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku gadījumos, kad tiek apdraudēta vēlēšanu norise. Lēmums par katru iecirkni tiks pieņemts individuāli, vadoties no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) izstrādātajiem kritērijiem un kārtības,” pēc komisijas sēdes uzsvēra tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Paredzēts, ka pašvaldību vēlēšanu komisijas šīs pilnvaras varēs izmantot tikai īpašos gadījumos, kas būs noteikti CVK izstrādātajā kārtībā. Vienlaikus Satversme nosaka, ka Saeimas vēlēšanām jānotiek vienā dienā, kas šogad ir 3.oktobris, tādēļ vēlēšanu iecirkņu darba laiku būs iespējams pagarināt ne vēlāk kā līdz pulksten 23.59.
Tāpat jāņem vērā, ka gadījumā, ja kādā no iecirkņiem tiks pagarināts darba laiks, arī vēlētāju aptauju (exit poll) rezultātus varēs publiskot tikai pēc visu vēlēšanu iecirkņu slēgšanas.
Komisija lēma grozījumus virzīt izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtībā divos lasījumos, paredzot, ka tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests