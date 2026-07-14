Saeimas priekšsēdētāja Latvijas goda konsuliem pateicas par darbu mūsu valsts labā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 14.jūlijā, Saeimas namā uzņēma Latvijas goda konsulus, pateicoties viņiem par darbu mūsu valsts labā un palīdzību diasporai ārvalstīs. “Tieši jūs esat pirmie, kas atbild uz telefona zvaniem un uzklausa mūsu pilsoņus, palīdzot tiem atgriezties mājās,” akcentēja D.Mieriņa.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja izcēla goda konsulu ieguldījumu biznesa veicināšanā: “Latvija ir neliela un atvērta ekonomika. Tāpēc tieši starptautiskā sadarbība ir izaugsmes pamatā. Jūs bieži vien spējat atvērt tās durvis, kuras nespēj mūsu politiķi un diplomāti.”
D.Mieriņa uzsvēra, ka kopš 2022.gada Latvijas ārpolitikas akcenti ir mainījušies, jo agresors ir izvērsis pilna mēroga karu pret Ukrainu. Mūsu nacionālajās interesēs ir maksimāli atbalstīt Ukrainu, lai tiktu panākts ilgtspējīgs un taisnīgs miers.
Runājot par atbalstu Ukrainai, Saeimas priekšsēdētāja izcēla arī labdarības kampaņu “Sievietes sargā. Latvija atbalsta.”, kuras mērķis ir pievērt uzmanību sievietēm, kas frontes līnijā sargā Ukrainas neatkarību. Kampaņā tiek vāki ziedojumi atbilstošam militārajam ekipējumam, un tās iniciatori ir Saeimas priekšsēdētāja D.Mieriņa un Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks (Ruslan Stefanchuk).
“Karadarbība nav tikai par droniem, bet arī par mobilitāti un visas sabiedrības iesaisti. Lai izpildītu kaujas uzdevumus sekmīgi, sievietēm neder tāds pats standartizēts ekipējums kā vīriešiem. Īpaši jau bruņuvestei jābūt speciāli pielāgotai,” akcentēja D.Mieriņa.
Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja pateicās konsuliem par Latvijas labā veikto un to, ka viņi nes Latvijas vārdu savā valstī un uzņem mūsu cilvēkus kā savējos.
Šogad sanāksmē piedalās vairāk nekā 90 goda konsulu no 44 valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas un konsulāras funkcijas, šos amata pienākumus uzņemoties brīvprātīgi. Latvijas goda konsuli mūsu valsts intereses pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Latvijai dažādās pasaules valstīs ir vairāk nekā 170 goda konsulu, kuri pārstāv dažādas uzņēmējdarbības nozares.
Latvijas goda konsulu sanāksmes Rīgā organizē kopš 2002.gada, un tās notiek ik pēc diviem gadiem. Šādas sanāksmes jau kļuvušas par tradīciju, kas ļauj Latvijai veicināt ekonomisko, kultūras un konsulāro sadarbību, īpaši tajās valstīs, kurās Latvijai nav diplomātisko pārstāvniecību.
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Saeimas Preses dienests