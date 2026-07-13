E.Siliņa COSAC sanāksmē Dublinā: Eiropas solidaritātei jāizpaužas atbalstā ES austrumu robežvalstīm

“Latvija atbalsta visas trīs Īrijas prezidentūras prioritātes – vērtības, drošību un konkurētspēju. Vienlaikus Eiropas solidaritātei jāizpaužas arī praktiskā atbalstā: Latvija kā Eiropas Savienības austrumu robežvalsts aizsargā visu Eiropu, tādēļ nepieciešams mērķēts atbalsts pierobežas reģioniem, kuru konkurētspēju būtiski ietekmē drošības situācija,” uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Evika Siliņa pirmdien, 13.jūlijā, Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komisiju konferences (COSAC) priekšsēdētāju sanāksmē Dublinā, Īrijā.
“Mūsu vienotība visupirms ir jāapliecina ar nelokāmu atbalstu Ukrainai, jo tā aizstāv ne tikai savu brīvību, bet arī visas Eiropas drošību un mūsu kopīgās vērtības. Mums jāturpina sniegt Ukrainai visaptverošu militāru, finansiālu un politisku atbalstu, vienlaikus saglabājot un pastiprinot spiedienu pret agresorvalsti Krieviju,” uzrunājot klātesošos, pauda E.Siliņa.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja debatēs atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības paplašināšanās procesā panākto progresu, tostarp sarunu sadaļu slēgšanu ar Melnkalni un virzību sarunās ar citām kandidātvalstīm. Vienlaikus E.Siliņa uzsvēra, ka Ukrainai un Moldovai nepieciešams vēl aktīvāks, iedrošinošāks un praktiskāks atbalsts reformu īstenošanai un ceļā uz pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā.
“Latvijas austrumu robeža nav tikai mūsu valsts robeža – tā ir visas Eiropas Savienības robeža. Pierobežas reģioni jau vairākus gadus saskaras ar īpašu drošības un sociālekonomisko slogu. Tādēļ nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā jāparedz atbilstošs un mērķēts atbalsts valstīm un reģioniem, kas aizsargā Eiropas Savienības ārējo robežu un kuru konkurētspēju tieši ietekmē ģeopolitiskā situācija,” sacīja E.Siliņa.
Viņa uzsvēra, ka Eiropas drošība nav nodalāma no tās ekonomiskās un tehnoloģiskās konkurētspējas. Eiropai jāstiprina sava aizsardzības gatavība, attīstot spēcīgu, inovatīvu un konkurētspējīgu aizsardzības industriju, palielinot ražošanas jaudas un veidojot ātrāku un efektīvāku iepirkumu sistēmu.
“Būtiska loma Eiropas aizsardzības spēju attīstīšanā ir arī jaunuzņēmumiem. Mums jārada vide, kurā Eiropas uzņēmumi var piesaistīt investīcijas, attīstīt jaunās tehnoloģijas un paplašināties tepat Eiropā, nevis būt spiesti izaugsmes iespējas meklēt citviet,” norādīja E.Siliņa.
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja šajās dienās uzturas darba vizītē Dublinā, kur piedalās COSAC priekšsēdētāju sanāksmē, ko ik pusgadu rīko Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts.
Īrijas parlamenta rīkotajā sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta Īrijas prezidentūras darba programmai, īpaši parlamentārajai sadarbībai un demokrātiskās noturības stiprināšanai. Sanāksmes dalībnieki arī sagatavoja COSAC plenārsēdes darba kārtību. Tajā paredzēts diskutēt par Īrijas prezidentūras programmas īstenošanu Eiropas Savienības Padomē, Eiropas Savienības paplašināšanos un kaimiņvalstu nākotni, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un pielāgošanos tām, taisnīgu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī droša un aizsargāta digitālā vienotā tirgus attīstību.
Saeimas Preses dienests