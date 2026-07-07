Daiga Mieriņa Norvēģijas vēstniecei pateicas par aktīvo darbu divpusējo attiecību stiprināšanā

Latviju un Norvēģiju vieno plaša sadarbība, tostarp parlamentu līmenī. Īpaši jāizceļ arī ciešie kontakti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) līmenī, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 7.jūlijā, tiekoties ar Norvēģijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Īni Morengu (Ine Måreng).
Vēstniece parlamentā bija ieradusies atvadu vizītē. Saeimas priekšsēdētāja viņai pateicās par aktīvo darbu divpusējo attiecību stiprināšanā un īpaši izcēla jautājumus par cilvēktiesībām un atbalstu Ukrainai.
Puses pārrunāja iespējas vēl ciešāk sadarboties, sniedzot atbalstu Ukrainai, tostarp aizsardzības industrijas jomā. D.Mieriņa izcēla Latvijā organizēto labdarības akciju sadarbībā ar Ukrainas nevalstisko organizāciju “Zemliachky”, kas veltīta atbalstam sievietēm Ukrainas bruņotajos spēkos, nodrošinot nepieciešamā ekipējuma iegādi, tādējādi pasargājot sieviešu dzīvības. Tā paredzēta karavīru-sieviešu formas tērpu izveidei, lai nodrošinātu frontē dienošajām sievietēm lielāku komfortu un funkcionalitāti.
Vēstniece atzinīgus vārdus veltīja tam, kā Latvija starptautiskajā arēnā turpina izgaismot Krievijas patieso dabu un palīdzējusi rietumvalstīm tuvāk izprast to, kā ir dzīvot blakus agresorvalstij, kā arī dalās savā vēsturiskajā pieredzē par dzīvi Krievijas okupācijas jūgā.
D.Mieriņa izcēla aizsardzības spēju stiprināšanu, uzsverot, ka viss ir mūsu pašu rokās. Gan Latvija, gan Norvēģija ir Eiropas Savienības un NATO austrumu robežā, un mums ar vislielāko atbildību ir jārūpējas par aizsardzības spēju stiprināšanu.
Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece pārrunāja arī ekonomiskās sadarbības veicināšanas iespējas. D.Mieriņa arī uzsvēra, ka Latvija novērtē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējumu.
Pārrunājot valstu kopīgās vērtības un tradīcijas, vēstniece izcēla arī folkloras lomu abu valstu kultūrā. Savukārt Saeimas priekšsēdētāja sveica Norvēģiju ar vīriešu futbola izlases panākumu, pirmo reizi vēsturē iekļūstot Pasaules kausa ceturtdaļfinālā.
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Saeimas Preses dienests