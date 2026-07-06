Noskaidrota kandidātu sarakstu secība 15.Saeimas vēlēšanās

Pirmdien, 6.jūlijā, izlozēti 15.Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuri. Izlozi Saeimas nama Sarkanajā zālē organizēja Centrālā vēlēšanu komisija.
Izlozē noteikta kandidātu sarakstu secība, kādā tie būs norādīti vēlēšanu materiālos. Arī vēlēšanu zīmes vēlētājiem tiks sakārtotas atbilstoši izlozētajai numerācijai. Izlozē piedalījās visi 14 Saeimas vēlēšanām pieteikto kandidātu saraksti, kuru pārstāvji sarakstu reģistrācijas secībā izvilka aploksni ar kārtas numuru.
Deputātu kandidātu sarakstu izlozētie numuri:
- SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
- “Mēs mainām noteikumus”
- “Saskaņas Centrs”
- "Zaļo un Zemnieku savienība"
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai/LNNK"
- "Gobzema saraksts"
- “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija“
- “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ”
- Jaunā VIENOTĪBA
- JKP Jaunā konservatīvā partija
- “Latvijas attīstībai”
- “Austošā Saule Latvijai”
- “Stabilitātei!”
- “PROGRESĪVIE”
Šajās Saeimas vēlēšanās pieteikti 1434 kandidāti, kas ir par 398 jeb 21,7 procentiem mazāk nekā 14.Saeimas vēlēšanās. Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidē 527, Vidzemē – 347, Zemgalē – 207, Latgalē – 180, bet Kurzemē – 173 kandidāti.
15.Saeimas vēlēšanas notiks 2026.gada 3.oktobrī. Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas Preses dienests