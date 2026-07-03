Saeimas sekretārs un deputāti piedalās ebreju genocīda upuru piemiņas brīdī

"Šajā dienā pieminam vairāk nekā 70 tūkstoši Latvijas ebreju, kuru dzīvības tika nežēlīgi izdzēstas. Viņi nebija tikai skaitļi vēstures grāmatās – tie bija mūsu valsts cilvēki," ziedu nolikšanas ceremonijā pie memoriāla ebreju genocīda upuriem sacīja Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs.
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņai veltītā ziedu nolikšanas ceremonijā piedalījās Saeimas deputāti, Ministru prezidents Andris Kulbergs, citas valsts amatpersonas un ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.
J. Grasbergs uzsvēra, ka ir svarīgi godīgi runāt par vēsturi, neaizmirstot ne šajos noziegumos iesaistītos, ne arī cilvēkus, kuri, riskējot ar savu un savu tuvinieku dzīvību, glāba citus. "Lai šodienas piemiņas brīdis stiprina mūsu apņemšanos sargāt patiesību, aizstāvēt cilvēka cieņu un nepieļaut šādu traģēdiju atkārtošanos," sacīja Saeimas sekretārs.
Holokausts bija nacistiskās Vācijas un tās sabiedroto īstenota Eiropas ebreju sistemātiska iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā. Latvijā Holokausts norisinājās nacistiskās okupācijas gados.