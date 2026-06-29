Daiga Mieriņa NATO parlamentārajā samitā Stambulā: stiprs un vienots NATO šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad

“Stiprs un vienots NATO šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad. Mūsu spējas pretgaisa un īpaši pretdronu aizsardzības jomā stiprinās, taču ir jādara vairāk un lēmumi ir jāpieņem ātrāk,” to uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa pirmdien, 29.jūnijā, uzrunājot savus kolēģus NATO parlamentārajā samitā Turcijā, Stambulā.
“Austrumu sardzes misijas ietvaros aicinām sabiedrotos izvietot pretgaisa spējas un lidmašīnas Lielvārdes gaisa spēku bāzē,” sacīja D.Mieriņa. Viņa akcentēja, ka jāņem vērā arī Ukrainas pieredze un jāintegrē veiksmīgākie risinājumi ne tikai atsevišķu sabiedroto aizsardzības industrijās, bet NATO spēju plānošanā.
Saeimas priekšsēdētāja atgādināja, ka, atbalstot Ukrainu šodien, attālinām potenciālo agresoru no provokācijām rītdien. “Pieeja “Miers caur spēku” ir efektīvākais veids, kā šo šausminošo karu izbeigt ar taisnīgu un ilgstošu mieru,” teica D.Mieriņa.
Lai pārrunātu ciešāku sadarbību ekonomikā un drošības jautājumos, Saeimas priekšsēdētāja Stambulā tikās ar Turcijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāju Numanu Kurtulmušu (Numan Kurtulmuş). Puses akcentēja, ka Latvijai un Turcijai ir laba sadarbība starp abu valstu parlamentiem. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja pateicās Turcijai par ieguldījumu NATO Austrumu flanga drošības stiprināšanā. Latvija arī novērtē Turcijas kompetenci dronu jomā.
Saeimas priekšsēdētājai tikās arī ar Luksemburgas parlamenta priekšsēdētāju Klodu Vizeleru (Claude Wiseler), lai pārrunātu sadarbību kosmosa tehnoloģiju jomā. Latvijas uzņēmumi piedāvā augstas kvalitātes telekomunikāciju un digitālās infrastruktūras risinājumus, kas ir svarīgi arī Luksemburgas operatoriem.
Vizītes laikā Saeimas priekšsēdētājai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmuma “Baykar Technologies” apmeklējums. Šis uzņēmums izstrādā vienas no pasaulē modernākajām tehnoloģiskajām sistēmām bezpilota gaisa kuģu jomā.
Pirms NATO samita Ankarā NATO Parlamentārā asambleja 28. un 29.jūnijā Stambulā rīko savu trešo parlamentāro samitu, kas pulcē parlamentu vadītājus no visas alianses. Šogad samitā tiek uzsvērta NATO parlamentārā dimensija un izcelts sabiedroto valstu parlamentu skatījums uz NATO galvenajām prioritātēm laikā, kas ir īpaši nozīmīgs gan Ziemeļamerikai, gan Eiropai.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334427621/
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Saeimas Preses dienests