Daiga Mieriņa NATO parlamentārajā samitā Stambulā aicinās stiprināt alianses pretdronu aizsardzību

Stiprs un vienots NATO šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad, to uzsvērs Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura 28. un 29.jūnijā uzturēsies vizītē Turcijas Republikā un uzrunās NATO valstu spīkerus parlamentārajā samitā Stambulā.
Lai pārrunātu ciešāku sadarbību ekonomikā un drošības jautājumos, Saeimas priekšsēdētāja tiksies ar Turcijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāju Numanu Kurtulmušu (Numan Kurtulmuş) un Luksemburgas parlamenta priekšsēdētāju Klodu Vizeleru (Claude Wiseler).
Stambulā NATO valstu parlamentārieši pulcēsies arī uz kopīgām oficiālām pusdienām, kurās uzrunu teiks Turcijas Republikas prezidents Redžeps Tajips Erdogans (Recep Tayyip Erdoğan) un NATO Parlamentārās asamblejas prezidents Markoss Perestrello (Marcos Perestrello).
Vizītes laikā Saeimas priekšsēdētājai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmuma “Baykar Technologies” apmeklējums. Šis uzņēmums izstrādā vienas no pasaulē modernākajām tehnoloģiskajām sistēmām bezpilota gaisa kuģu jomā.
Pirms NATO samita Ankarā NATO Parlamentārā asambleja 28. un 29.jūnijā Stambulā rīkos savu trešo parlamentāro samitu, kas pulcē parlamentu vadītājus no visas alianses. Samitā tiks uzsvērta NATO parlamentārā dimensija un izcelts sabiedroto valstu parlamentu skatījums uz NATO galvenajām prioritātēm laikā, kas ir īpaši nozīmīgs gan Ziemeļamerikai, gan Eiropai.
Saeimas Preses dienests