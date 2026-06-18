Saeima stiprina kriminālatbildību par noziegumiem ar droniem

Ceturtdien, 18.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Krimināllikumā, kas stiprina kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces, piemēram, bezpilota gaisa kuģus jeb dronus, meteoroloģiskās zondes, aerostatus un citus.
“Noziedzīgos nodarījumos arvien biežāk tiek izmantotas modernas tehnoloģijas, īpaši droni. Tos izmanto kontrabandas organizēšanai un aizliegtu vielu pārvietošanai pāri valsts robežai. Tāpēc ir nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu, lai stiprinātu sabiedrības drošību un nodrošinātu tiesībaizsardzības iestādēm efektīvākus instrumentus šādu nodarījumu apkarošanai,” norāda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Likumprojekta izstrādātāji - Iekšlietu ministrija - uzsver, ka šādu ieroču izmantošana rada papildu riskus sabiedrības drošībai. Tās var apdraudēt lidojumu drošību un sabiedrisko kārtību, cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī ļaut apiet robežkontroles un muitas uzraudzības mehānismus. Turklāt šīs tehnoloģijas ļauj noziegumus izdarīt attālināti, apgrūtinot to atklāšanu un izmeklēšanu. Atsevišķos gadījumos tās var tikt izmantotas arī hibrīddraudu īstenošanai, radot riskus valsts drošībai.
Grozījumi paredz stingrāku kriminālatbildību gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi, piemēram, kontrabanda vai nelikumīga preču un vielu aprite, tiek veikti, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Šādu ierīču izmantošanu noziegumos uzskatīs par atbildību pastiprinošu apstākli, ņemot vērā šo nodarījumu paaugstināto bīstamību un radītos riskus sabiedrības drošībai. Tas tiesai ļaus piemērot bargāku sodu.
Saeimas Preses dienests