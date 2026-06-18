Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisiju turpmāk vadīs Kaspars Briškens, ceturtdien, 18.jūnijā, lēma apakškomisijas deputāti.
“Šonedēļ publicētajā Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījumā "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs" konstatēts, ka ēnu ekonomikas apjoms Latvijā joprojām veido vairāk nekā piektdaļu no iekšzemes kopprodukta. Pētījums arī atzīmē, ka nepieciešami jauni politiski pasākumi un iniciatīvas ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšanai,” akcentē K.Briškens.
Iepriekš Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisiju vadīja Linda Matisone.
Apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpina pildīt Mārtiņš Daģis.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.
Saeimas Preses dienests