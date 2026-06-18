Saeima paplašina iespējas pārcelt ierēdņus iestāžu vadītāju amatos

Saeima ceturtdien, 18.jūnijā, pieņēma grozījumu Valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iestāžu vadītāju amatā pārcelt ierēdņus bez atklāta konkursa. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu darba nepārtrauktību, ja vadītāja amats kļūst vakants.
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka izmaiņas precizē regulējumu attiecībā uz iestāžu vadītāju iecelšanu un novērš ierobežojumu, kas līdz šim paredzēja obligātu atklāta konkursa rīkošanu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata atbrīvots, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.
Līdz šim šādās situācijās nebija iespējams piemērot likumā paredzēto ierēdņu pārcelšanas mehānismu, un vadītāja amata aizpildei bija jārīko atklāts konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos amatā varēs pārcelt ierēdni no cita amata, ja tas būs pamatoti un lietderīgi.
Līdzšinējais regulējums atsevišķās situācijās ierobežoja iespējas operatīvi nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus atklāts konkurss saglabāts kā vispārējais princips civildienesta amatu aizpildē.
Grozījums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests