Daiga Mieriņa iepazīšanās vizītēs parlamentā uzņem Turcijas un Serbijas vēstniekus

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 17.jūnijā uzņēma Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ahmetu Džemilu Miroglu (Ahmet Cemil Miroğlu) un Serbijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Milenu Mitiču (Milena Mitić). Vēstnieki Saeimā bija ieradušies iepazīšanās vizītēs.
Sarunā ar Turcijas vēstnieku pārrunāta sadarbība drošībā un aizsardzībā. Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Turcija ir svarīga Latvijas partnere un NATO sabiedrotā. “Šajos ģeopolitiskajos apstākļos drošības jautājumi ir paši svarīgākie. Esam īpaši pateicīgi Turcijai par ieguldījumu NATO Austrumu flanga drošības stiprināšanā, tostarp pretgaisa aizsardzībā, un vēlamies vēl ciešāk sadarboties militārajā industrijā,” sacīja D.Mieriņa, izceļot Turcijas attīstīto aizsardzības industriju īpaši dronu tehnoloģiju jomā.
Saeimas priekšsēdētāja ar A.Dž.Miroglu pārrunāja parlamentāro sadarbību, un vēstnieks uzsvēra nu jau par tradīciju kļuvušo Baltijas valstu un Turcijas parlamentu ārlietu komisiju deputātu tikšanos, lai spriestu par aktuālajiem ārpolitikas, starptautiskās drošības un sadarbības jautājumiem. Iepriekšējā tikšanās notika pagājušajā nedēļā Tallinā, Igaunijā.
Puses sprieda arī par sadarbības paplašināšanu ekonomikā. D.Mieriņa izcēla regulāro tiešo lidojumu ietekmi ne vien uz tūrisma, bet arī ekonomiskās sadarbības veicināšanu. Tāpat akcentēti kontakti izglītībā, un vēstnieks izcēla prāvo Turcijas studentu skaitu Latvijas universitātēs.
Tāpat pārrunāta situācija Tuvajos Austrumos un Ukrainā. Saeimas priekšsēdētāja aicināja darīt visu, lai sekmētu mieru pasaulē, un atzinīgi vērtēja Turcijas centienus pildīt vidutāja lomu miera sarunās dažādos globālos konfliktos.
Savukārt sarunā ar M.Mitiču Saeimas priekšsēdētāja augstu vērtēja Serbijas lēmumu atvērt vēstniecību Rīgā, uzsverot tiešas un nepastarpinātas komunikācijas lomu politiskā dialoga un divpusējās sadarbības stiprināšanā. “Ciešāka sadarbība ir vēl jo vairāk būtiska šajos nemierīgajos ģeopolitiskajos apstākļos, kad apkārt valda tik daudz dezinformācijas,” akcentēja D.Mieriņa.
M.Mitiča ir ne tikai vēsturiski pirmā Serbijas rezidējošā vēstniece Latvijā, bet arī pirmā rezidējošā Rietumbalkānu valsts vēstniece mūsu valstī. Kā akcentēja M.Mitiča, Rīgā veidotā vēstniecība pārstāvēs intereses arī Lietuvā un Igaunijā un veicinās plašāku Baltijas un Balkānu reģiona valstu sadarbību.
Puses pārrunāja arī iespējas aktivizēt sadarbību ekonomikā, izceļot tirdzniecības un tūrisma iespēju paplašināšanu. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja akcentēja Latvijas gatavību palīdzēt Serbijai eirointegrācijas ceļā, atzinīgi vērtējot iesāktās reformas un aicinot turpināt šos svarīgos soļus, kas ne vienmēr ir viegli.
Foto no tikšanās ar Turcijas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334261198
Foto no tikšanās ar Serbijas vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334261628
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Saeimas Preses dienests