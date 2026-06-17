Deputāti: darbs pie vēlēšanu sistēmām virzās atbilstoši plānam

(17.06.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdien, 17.jūnijā, uzklausīja atbildīgo institūciju ziņojumu par progresu 2026. gada Saeimas vēlēšanu sistēmu izstrādē.

“Iesāktie darbi saistībā ar drošu vēlēšanu norisi virzās atbilstoši plānotajam grafikam, un šobrīd redzam, ka būtiskākie risinājumi tiek ieviesti pirms termiņa vai plānotajā laikā. Vienlaikus turpināsim cieši sekot gan termiņu izpildei, gan sistēmu drošības testu norisei. Līdz ar to varam droši teikt, ka vēlētāji 3.oktobra vēlēšanās varēs balsot ikvienā brīvi izvēlētā iecirknī,” pēc komisijas sēdes uzsvēra tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Komisijas sēdē piedalījās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras, Centrālās vēlēšanu komisijas, kā arī valsts kapitālsabiedrību “Latvijas valsts meži”, “TET” un “LMT” pārstāvji, informējot par vēlēšanu platformas pilnveides gaitu.

Atbildīgo institūciju pārstāvji informēja komisijas deputātus par vēlēšanu procedūru izstrādes gaitu un sistēmu testēšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojumā norādīts, ka vēlēšanu platformas pilnveide tiek īstenota vairākos virzienos - turpinās vēlētāju reģistra risinājumu attīstība, drošības testēšana, kā arī tiek veikti infrastruktūras un sistēmas veiktspējas uzlabojumi. Tāpat veikti visi sagatavošanās darbi, lai jau 20.jūnijā uzsāktu kandidātu sarakstu pieņemšanu.

Tāpat definēti būtiskākie termiņi turpmākajai darbu gaitai. Jūnija beigās plānots noslēgt sistēmu funkcionalitātes izstrādi, savukārt turpmākajos mēnešos tiks nodrošināta apmācība iecirkņu darbiniekiem un veikta sistēmu testēšana, lai nodrošinātu drošu vēlēšanu norisi.

Komisija atkārtoti pauda uzticību līdzšinējam risinājumam vēlēšanu sistēmu izstrādē iesaistīt valsts kapitālsabiedrības, uzsverot nepieciešamību arī turpmāk nodrošināt regulāru progresa uzraudzību un savlaicīgu risku vadību.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 17.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ahmet Cemil Miroğlu
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:40  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Serbijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Milena Mitić
09:45  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnices tikšanās ar Armēnijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikās V.E. Ara Margarian
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:15  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
15:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)