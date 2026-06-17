Deputāti: darbs pie vēlēšanu sistēmām virzās atbilstoši plānam

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdien, 17.jūnijā, uzklausīja atbildīgo institūciju ziņojumu par progresu 2026. gada Saeimas vēlēšanu sistēmu izstrādē.
“Iesāktie darbi saistībā ar drošu vēlēšanu norisi virzās atbilstoši plānotajam grafikam, un šobrīd redzam, ka būtiskākie risinājumi tiek ieviesti pirms termiņa vai plānotajā laikā. Vienlaikus turpināsim cieši sekot gan termiņu izpildei, gan sistēmu drošības testu norisei. Līdz ar to varam droši teikt, ka vēlētāji 3.oktobra vēlēšanās varēs balsot ikvienā brīvi izvēlētā iecirknī,” pēc komisijas sēdes uzsvēra tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Komisijas sēdē piedalījās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras, Centrālās vēlēšanu komisijas, kā arī valsts kapitālsabiedrību “Latvijas valsts meži”, “TET” un “LMT” pārstāvji, informējot par vēlēšanu platformas pilnveides gaitu.
Atbildīgo institūciju pārstāvji informēja komisijas deputātus par vēlēšanu procedūru izstrādes gaitu un sistēmu testēšanu.
Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojumā norādīts, ka vēlēšanu platformas pilnveide tiek īstenota vairākos virzienos - turpinās vēlētāju reģistra risinājumu attīstība, drošības testēšana, kā arī tiek veikti infrastruktūras un sistēmas veiktspējas uzlabojumi. Tāpat veikti visi sagatavošanās darbi, lai jau 20.jūnijā uzsāktu kandidātu sarakstu pieņemšanu.
Tāpat definēti būtiskākie termiņi turpmākajai darbu gaitai. Jūnija beigās plānots noslēgt sistēmu funkcionalitātes izstrādi, savukārt turpmākajos mēnešos tiks nodrošināta apmācība iecirkņu darbiniekiem un veikta sistēmu testēšana, lai nodrošinātu drošu vēlēšanu norisi.
Komisija atkārtoti pauda uzticību līdzšinējam risinājumam vēlēšanu sistēmu izstrādē iesaistīt valsts kapitālsabiedrības, uzsverot nepieciešamību arī turpmāk nodrošināt regulāru progresa uzraudzību un savlaicīgu risku vadību.
Saeimas Preses dienests