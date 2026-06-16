Komisija aicina Birokrātijas atmešanas grupu aktīvāk skaidrot sasniegtos rezultātus

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 16.jūnijā, uzklausīja Birokrātijas atmešanas grupas (BAG) vadītāja Jāņa Endziņa ziņojumu par aktualitātēm administratīvā sloga mazināšanā, īpašu uzmanību pievēršot līdzšinējam progresam, mākslīgā intelekta risinājumu izmantošanai un iecerei virzīt publisko aģentūru reformu.
Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs akcentēja, ka birokrātijas mazināšanai jābūt nepārtrauktam procesam: “Mums ir svarīgi ne tikai samazināt esošo administratīvo slogu, bet arī nepieļaut jauna sloga rašanos. Vienlaikus uz konkrētu piemēru bāzes sabiedrībai ir jāskaidro ieguvumi, ko sniedz birokrātijas mazināšana. Tas ir jautājums par valsts pārvaldes kvalitāti kopumā – cik ātri, vienkārši un efektīvi spējam sniegt pakalpojumus sabiedrībai.”
Ziņojumā deputāti tika informēti par līdzšinējo progresu. Atbilstoši izmantotajai metodikai laika posmā no 2025.gada 1.decembra līdz 2026.gada 10.jūnijam administratīvais slogs samazināts par 133 miljoniem eiro. Galvenokārt pasākumi ieviesti tādās jomās kā būvniecība, veselības aprūpe un statistikas uzskaite.
BAG vadītājs J.Endziņš informēja, ka īpaša uzmanība tiek veltīta tam, lai apzinātu gadījumus, kad Latvijā pārspīlētā veidā tiek ieviestas Eiropas Savienības prasības. Šim mērķim izstrādāts mākslīgā intelekta modelis, kura precizitāte patlaban sasniedz 80 līdz 90 procentus.
BAG nāca klajā ar iniciatīvu pārskatīt publisko aģentūru regulējumu, lai izveidotu tiesisko un finanšu ietvaru, kas motivētu iestādes elastīgāk pārvaldīt resursus un mazināt birokrātisko slogu, tuvinot aģentūru darbības principus valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pieejai.
Komisijas sēdē tika uzsvērta nepieciešamība turpināt darbu trīs galvenajos virzienos – mazināt esošo administratīvo slogu, ierobežot jauna sloga rašanos un stiprināt pieeju, kur valsts iestādes darbojas kā atbildīgi “saimnieki”.
Komisijas deputāti uzsvēra, ka BAG savā darbā lielāka uzmanība jāpievērš rezultātu komunikācijai, akcentējot konkrētus ieguvumus no birokrātijas mazināšanas. Tāpat komisija aicināja sagatavot likumdošanas priekšlikumus turpmākam darbam šajā jomā.
Nākamo ziņojumu BAG komisijai sniegs 2026.gada septembrī.
Saeimas Preses dienests