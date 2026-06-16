Budžeta komisija rosina līdz gada beigām pagarināt akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai

(16.06.2026.)

Otrdien, 16. jūnijā, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada 31.decembrim pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai.

Iepriekš pieņemtais regulējums, kas ieviests degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai, paredzēja samazināto akcīzes nodokļa likmi piemērot  no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam. Ņemot vērā joprojām saspringto situāciju degvielas tirgū un tās ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem, komisija lēmusi šo termiņu pagarināt līdz gada beigām.

"Lai gan degvielas cenas pēdējā laikā ir nedaudz kritušās, tās joprojām ir augstas un smagi skar ikvienu iedzīvotāju un uzņēmumu. Pagarinot akcīzes nodokļa samazinājumu, mēs bremzējam vispārējo cenu kāpumu, palīdzam saglabāt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un veicinām lielāku stabilitāti visas tautsaimniecības attīstībai," norāda Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.

Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai – no līdzšinējiem 467 eiro uz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.

Plānotie grozījumi ir reakcija uz būtisku degvielas cenu kāpumu starptautiskajos tirgos, ko izraisījuši ģeopolitiskie notikumi un traucējumi naftas piegādes ķēdēs. Likumprojekta mērķis ir saglabāt ar likumu noteikto akcīzes nodokļa likmju samazinājumu, lai ierobežotu degvielas cenu palielinājumu un izmaksu pieauguma tālāku pārnesi uz preču un pakalpojumu cenām.

Komisija lūgs Saeimai likumprojektu izskatīt steidzamības kārtā un iekļaut 18.jūnija sēdes darba kārtībā.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 16.jūnijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un komisijas deputātu tikšanās ar Moldovas Republikas parlamenta Moldovas - Latvijas sadraudzības grupas deputātiem
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedra Uģa Rotberga un komisijas deputātu tikšanās ar Moldovas Republikas parlamenta Moldovas - Latvijas sadraudzības grupas deputātiem
13:50  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas frakcijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ priekšsēdētājas Lindas Liepiņas tikšanās ar Zviedrijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikās V.E. Daniel Olsson
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu vadītājas Janas Simanovskas un grupas deputātu tikšanās ar Moldovas Republikas parlamenta Moldovas - Latvijas sadraudzības grupas deputātiem
18:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotā ikgadējā pieņemšana par godu Latvijā rezidējošajam diplomātiskajam korpusam