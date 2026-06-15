Antoņina Ņenaševa Saeimā uzņem Moldovas parlamenta delegāciju

Saeimas sekretāra biedre Antoņina Ņenaševa pirmdien, 15.jūnijā, tikās ar Moldovas parlamentāriešu delegāciju. Moldovas-Latvijas sadraudzības grupas deputāti ieradušies vizītē Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi ceļā uz dalību Eiropas Savienībā (ES) un pārrunātu aktuālos Moldovas eirointegrācijas jautājumus.
“Latvija atbalsta Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību un augstu novērtē būtisko progresu tās virzienā. Ir skaidrs, ka Moldova apzinās cenu, ko Ukraina samaksā par savu un visas Eiropas drošību un demokrātiju, tādēļ virzība uz dalību Eiropas Savienībā ir nepārprotama,” sarunā uzsvēra A.Ņenaševa, novērtējot Moldovas konsekvento pieeju un reformu progresu ES integrācijā.
Vēlēšanās sabiedrība ir paudusi nepārprotamu atbalstu demokrātiskām Eiropas vērtībām, un iestāšanās ES ir galvenais Moldovas mērķis, A.Ņenaševai uzsvēra Moldovas delegācija. Tieši šodien tiek atvērts ES iestāšanās sarunu ar Moldovu 1.klasteris “Pamattiesības”. Puses bija vienisprātis, ka iesāktās reformas jāturpina īstenot raiti un mērķtiecīgi.
A.Ņenaševa un Moldovas parlamentārieši apsprieda arī izaicinājumus ceļā uz dalību ES, turpmāk īstenojamās reformas, kā arī gatavību krīzēm. Saeimas sekretāra biedre uzsvēra energoneatkarības nozīmi un pašvaldību lomu demokrātijas stiprināšanā.
Tāpat puses pārrunāja Moldovas pieredzi Krievijas hibrīdapdraudējumu novēršanā, tostarp cīņu pret Krievijas izplatīto dezinformāciju, propagandu un balsu pirkšanu vēlēšanās. “Moldovas pieredze ir vērtīga Latvijai parlamenta vēlēšanu gadā, un ir būtiski turpināt savstarpēju koordināciju, stājoties pretim Krievijas apdraudējumam,” pauda Saeimas sekretāra biedre.
A.Ņenaševa aicināja Moldovas kolēģus vēl ciešāk stiprināt abu valstu parlamentāro dialogu, tostarp sadarbojoties ar kolēģiem Saeimas komisijās, kuras strādā ar Moldovas eirointegrācijai būtiskiem jautājumiem.
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Saeimas Preses dienests