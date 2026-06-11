Publisko izdevumu un revīzijas komisiju turpmāk vadīs Kaspars Melnis, savukārt komisijas priekšsēdētāja biedra pienākumus pildīs Raimonds Čudars. Par izmaiņām komisijas vadībā deputāti lēma ceturtdien, 11.jūnijā.
"Komisijas darbs ir gan nozīmīgs, gan apjomīgs – tas prasa rūpīgu analīzi un mērķtiecīgu, sistemātisku uzraudzību. Lai arī laiks līdz vēlēšanām ir ierobežots, mana prioritāte būs nodrošināt, lai publisko izdevumu kontrole būtu efektīva, caurskatāma un sabiedrībai skaidri saprotama," pēc ievēlēšanas amatā pauda K.Melnis.
Komisijas sekretāra pienākumus turpinās pildīt Andrejs Ceļapīters.
Līdz šim komisiju vadīja Gatis Liepiņš, savukārt priekšsēdētāja biedrs bija Andris Kulbergs, kurš uzņēmies Ministru prezidenta pienākumus. Savukārt G.Liepiņa darbs Saeimā noslēdzies, jo deputāta mandāts atjaunots Evikai Siliņai.
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija ir pastāvīgā komisija, kuras kompetencē ietilpst publisko izdevumu parlamentārās kontroles nodrošināšana un parlamenta budžeta un saimniecības uzraudzība.
Komisija pēc savas iniciatīvas pievēršas aktuāliem jautājumiem publisko izdevumu jomā, analizē Valsts kontroles veikto finanšu, likumības un lietderības revīziju rezultātus, kā arī uzrauga, kā tiek ievēroti ieteikumu ieviešanas termiņi. Tā rūpīgi izvērtē arī revidēto iestāžu īstenotos pasākumus ieteikumu ieviešanai un savas kompetences ietvaros sniedz ieteikumus un aicinājumus trūkumu novēršanai.
Komisija sagatavo un iesniedz Saeimā ziņojumu par Ministru kabineta iesniegto gada pārskatu, kas aptver gan valsts budžeta izpildi, gan pašvaldību budžetus. Papildus tam tā sniedz atzinumus par likumprojektiem, kuros tai uzticēta līdzatbildība, kā arī nepieciešamības gadījumā pati rosina likumdošanas iniciatīvas.
Saeimas Preses dienests