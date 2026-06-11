Saeima paplašina nevalstisko organizāciju iespējas ziedot Ukrainas atbalstam

Lai paplašinātu biedrību un nodibinājumu iespējas sniegt finansiālu un materiālu palīdzību Ukrainai, tostarp tās aizsardzības vajadzībām, Saeima ceturtdien, 11.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumi paredz valodas apguves platformas izstrādi, lai veicinātu Ukrainas iedzīvotāju integrāciju Latvijā.
“Mēs ne vien paplašinām atbalsta iespējas Ukrainai, bet arī stiprinām Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijas mehānismus mūsu sabiedrībā. Valsts valodas apguves rīki, tostarp vārdnīcas izstrāde, ir nozīmīgs ieguldījums nākotnē. Ņemot vērā atbalstu Ukrainas eirointegrācijas ceļam, mums ar konkrētiem darbiem jāapliecina sava solidaritāte un atbalsts Ukrainas tautai,” iepriekš norādīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Atbilstoši līdzšinējam regulējumam sabiedriskā labuma organizācijām bija jādarbojas savos statūtos noteiktajās jomās, kas praksē ierobežoja iespējas ziedot Ukrainas atbalstam un radīja neskaidrības par ziedojumiem aizsardzības vajadzībām. Šo izmaiņu mērķis ir mazināt birokrātiskos šķēršļus un veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti Ukrainas atbalstā.
Jaunie grozījumi skaidri nosaka, ka ziedojumi Ukrainas atbalstam, tostarp tās aizsardzības vajadzībām, nav uzskatāmi par biedrību un nodibinājumu darbību regulējošo normu pārkāpumu. Tie vērsti uz praktisku šķēršļu novēršanu palīdzības sniegšanai krīzes apstākļos. Sabiedriskā labuma organizācijas varēs ziedot neatkarīgi no statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības jomām, saglabājot šo atbalstu kā sabiedriskā labuma darbību. Tas nozīmē, ka organizācijas varēs elastīgāk pielāgot savu darbību aktuālajām vajadzībām.
Jaunais regulējums attiecas arī uz iepriekšējiem periodiem, nodrošinot, ka līdzšinējos ziedojumus Ukrainai vērtēs atbilstoši jaunajam regulējumam.
Savukārt līdz 2029.gada 30.jūnijam tiks izveidota valsts valodas apguves platforma, tostarp latviešu–ukraiņu–latviešu vārdnīca, kas sekmēs Ukrainas iedzīvotāju integrāciju Latvijā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas sabiedrības un nevalstisko organizāciju atbalsts Ukrainai ir bijis ievērojams – tikai portālā “Ziedot.lv” saziedoti vairāk nekā 42 miljoni eiro, palīdzot sniegt nozīmīgu atbalstu valsts armijai, civiliedzīvotājiem un Ukrainas bēgļiem Latvijā. Savukārt organizācija “Uzņēmēji mieram” ir piesaistījuši ziedojumus un snieguši atbalstu Ukrainai vismaz 21 miljona eiro apmērā. Tāpat būtisks ir bijis arī citu iniciatīvu ietvaros piesaistītais atbalsts Ukrainas aizsardzībai un civiliedzīvotājiem. Šis atbalsts bieži sniegts strauji mainīgos apstākļos, reaģējot uz Ukrainas aktuālajām vajadzībām.
Saeimas Preses dienests