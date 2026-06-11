14.Saeimas deputāta pilnvaras apstiprina N.Dzintaram un I.Priedei, atjauno I.Lībiņai-Egnerei, K.Melnim un E.Siliņai

(11.06.2026.)

Saeima ceturtdien, 11.jūnijā, apstiprināja 14.Saeimas deputāta pilnvaras Normundam Dzintaram un Ingai Priedei, bet mandātu atjaunoja Inesei Lībiņai-Egnerei, Kasparam Melnim un Evikai Siliņai.

N.Dzintars Saeimā ievēlēts no kandidātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Kurzemes vēlēšanu apgabala. Viņš iegūst 14.Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr izglītības un zinātnes ministra pienākumus pilda Ilze Indriksone.

Savukārt I.Priede apstiprināta uz laiku, kamēr viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra pienākumus pilda Edgars Tavars. Deputāte ievēlēta no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabala.

Pirms Saeimas balsojuma N.Dzintars un I.Priede nodeva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu.

14.Saeimas deputāta mandātu šodien atjaunoja I.Lībiņai-Egnerei, K.Melnim un E.Siliņai. E.Siliņai beigušās premjera, savukārt I.Lībiņai-Egnerei un K.Melnim – ministru pilnvaras demisionējušajā valdībā. Līdz ar to darbs Saeimā noslēdzas no kandidātu saraksta “JAUNĀ VIENOTĪBA” Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētajam Gatim Liepiņam un Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētajam Viesturam Zariņam, kā arī Valdim Maslovskim, kurš ievēlēts no kandidātu saraksta “Zaļo un Zemnieku savienība” Latgales vēlēšanu apgabala.

 

Saeimas Preses dienests

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