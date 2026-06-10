Cilvēktiesību komisija atbalsta aizliegumu pieaugušajiem varas pozīcijā veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija trešdien, 10.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, ja pieaugušais ir varas pozīcijā pret bērnu. Izmaiņas rosinājuši Saeimas deputāti.
Komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima iepriekš norādījusi, ka Krimināllikums paredz kriminālatbildību par seksuāla rakstura darbībām ar bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu. Taču arī no 16 līdz 18 gadiem jaunietis joprojām nav pilnībā fiziski un emocionāli nobriedis un var būt īpaši atkarīgs no pieaugušajiem, kuri viņu uzrauga, izglīto vai aprūpē. Samērā bieži izskan gadījumi, kuros 16-18 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti seksuālās darbībās ar daudz vecākiem pieaugušajiem, kuri atrodas ietekmes un autoritātes pozīcijā, piemēram, treneriem, skolotājiem, nometņu vadītājiem. Tāpēc nedrīkstam pieļaut šādas situācijas un mums ir jāpasargā bērni no šādas varas ļaunprātīgas izmantošanas, uzsvērusi L.Rasima.
Izmaiņas paredz likumā nostiprināt skaidru aizliegumu pilngadīgai personai, kas atrodas varas attiecībās ar bērnu, veidot intīmas attiecības ar viņu. Par intīmām attiecībām uzskatāmas savstarpējas personiskas attiecības, kas ietver seksuāla rakstura darbības vai tādu romantiska vai emocionāla rakstura tuvību, kas pārsniedz profesionālo attiecību robežas. Aizliegums turpmāk būs spēkā neatkarīgi no tā, vai bērns ir sasniedzis 16 gadu vecumu un vai bērns paudis piekrišanu.
Likumprojekta autori skaidro, ka starptautiski aizvien biežāk tiek akcentēta tā saucamā jauniešu ievilināšanas problēma – mērķtiecīga manipulācija ar bērnu vai jaunieti, lai panāktu uzticēšanos un pakļaušanos seksuālas izmantošanas nolūkos.
Lai izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības likumā stātos spēkā, tās deputātiem trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimas sēdē.
Saeimas Preses dienests