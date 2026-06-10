Saeima galīgajā lasījumā skatīs jauno Imigrācijas likumu

Saeimas deputāti ceturtdien, 11.jūnijā, galīgajā lasījumā skatīs jauno Imigrācijas likumu. Tas paredz stingrāku regulējumu, lai stiprinātu valsts drošību, nodrošinātu efektīvāku migrācijas kontroli un izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības.
Galīgajā lasījumā Saeima rīt lems par izmaiņām Maksātnespējas likumā un ar to saistītajos likumos, ar ko likvidē Maksātnespējas kontroles dienestu. Plānots, ka turpmāk maksātnespējas procesa administratori būs jāuzrauga Tieslietu ministrijai.
Trešajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Interešu konflikta novēršanas likumā, precizējot valsts amatpersonu amatu savienošanas kārtību. Turpmāk citu amatu, saimniecisko darbību vai līguma izpildi varēs savienot ar amatu, ja tas nerada interešu konfliktu, nekaitē pienākumu izpildei un saņemta rakstveida atļauja.
Galīgajā lasījumā Saeima lems grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paplašina nevalstisko organizāciju iespējas ziedot Ukrainas atbalstam, un grozījumiem Aizsargjoslu likumā – ar tiem ārējās robežas infrastruktūras uzturēšanai plānots ieviest 30 metru aizsargjoslu. Tāpat deputātiem galīgajā lasījumā būs jālemj par Latvijas starptautiskajām saistībām attiecībā uz pilsoņu izdošanu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.
Trešajā lasījumā deputāti lems arī jaunu Pakalpojumu drošuma likumu, lai nodrošinātu cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu pakalpojumu sniegšanu, kā arī grozījumiem bibliotēku lomas stiprināšanai mūsdienu sabiedrībā. Tāpat galīgajā lasījumā plānots skatīt grozījumus Tūrisma likumā. Tie tūrisma definīcijā paredz iekļaut arī darījumu tūrismu, un noteic, ka īstermiņa īres mītnes arī ir tūrisma mītnes.
Lai noteiktu jaunas NATURA 2000 teritorijas, deputāti otrajā lasījumā lems par grozījumiem likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Klīnisko universitātes slimnīcu likuma projektu. Tāpat otrajā lasījumā parlaments skatīs izmaiņas, kas noteic, ka arī Saeima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem.
Otrajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā, lai stiprinātu taisnīgu tirdzniecības praksi un aizsargātu lauksaimniecības preču un pārtikas piegādātājus.
Pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Farmācijas likumā. Tie paredz, ka slimnīcām un aptiekām izņēmuma gadījumos būs iespēja iegādāties zāles tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, ja attiecīgās zāles Latvijā nebūs pieejamas nepieciešamajā apjomā vai termiņā. Tāpat deputāti konceptuāli lems par Latvijas pievienošanos konvencijai par vides krimināltiesisko aizsardzību un aizliegumu turēt dējējvistas sprostos.
Darba kārtībā arī lēmuma projekts par gaidāmo NATO samitu Ankarā, Turcijā, kā arī jautājums par 10 123 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par arodbiedrību tiesībām slēgt koplīgumus un koplīgumu attiecināšanu uz arodbiedrības biedriem” turpmāko virzību.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos saistītajos likumos, kas paredz finanšu pakalpojumu uzraudzības nodošanu Latvijas Bankai, mazinot birokrātiju un stiprinot patērētāju aizsardzību.
Parlaments lems arī par grozījumu, ar kuriem iecerēts veicināt aprites ekonomiku, nodošanu komisijām. Ar tiem paredzēts noteikt prasības preču remontējamībai un ilgizturībai, lai samazinātu atkritumus un pagarinātu preču lietošanas laiku.
Vispirms deputāti pabeigs skatīt 28.maija Saeimas sēdes darba kārtību, un pēc tās skatīs 11.jūnija Saeimas sēdes darba kārtību, kurā iekļauts 41 jautājums.
Prezidija apstiprinātajās sēžu darba kārtībās ir iesniegtas vairākas izmaiņas, tostarp Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūgusi iekļaut lēmumprojektus par deputātu mandātu apstiprināšanu Normundam Dzintaram un Ingai Priedei, kā arī mandātu atjaunošanu Inesei Lībiņai-Egnerei, Kasparam Melnim un Evikai Siliņai. Savukārt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija darba kārtībā lūgusi iekļaut Valsts sporta fonda likuma projektu.
Savukārt pulksten 17.00 paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests