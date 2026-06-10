Komisija atbalsta izmaiņas pašvaldību īres līgumu pārslēgšanas kārtībā

Trešdien, 10.jūnijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešajam lasījumam atbalstījusi grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, kas paredz pagarināt termiņu, kurā beztermiņa īres līgumi jāpārslēdz uz noteiktu termiņu. Ar grozījumiem līgumu pārslēgšanas termiņu paredzēts pagarināt līdz 2028.gada 31.decembrim.
“Piedāvātās izmaiņas nodrošina pašvaldībām praksē īstenojamu pāreju uz jauno regulējumu, vienlaikus saglabājot skaidru un vienotu pieeju īres līgumu sakārtošanai. Tādējādi tiek mazināti administratīvie riski un iespējamo tiesvedību apjoms, ļaujot pašvaldībām pakāpeniski sakārtot līgumattiecības,” tā komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Likuma grozījumi nepieciešami, lai novērstu praksē radušās neskaidrības un nodrošinātu vienotu pieeju pašvaldību īres līgumu pārslēgšanai. Atsevišķās pašvaldībās, piemēram, Rīgas valstspilsētā, pārslēdzamo līgumu apjoms ir būtisks, un termiņu ievērošana līdz šim radījusi izaicinājumus.
Grozījumi paredz, ka uz pašvaldībām attiecināma skaidra un vienota kārtība visiem līdz 2021.gada 30.aprīlim noslēgtajiem beztermiņa īres līgumiem. Turpmāk pašvaldībām būs tiesības prasīt jaunu īres līgumu noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot saistošos noteikumus. Ja izīrētājs un īrnieks nespēs vienoties par līguma termiņu, to noteiks tiesa.
Vienlaikus noteikts, ka gadījumos, ja līdz 2028.gada 31.decembrim līgumi netiks pārslēgti vai netiks celta prasība tiesā, to darbības termiņš būs 2036.gada 31.decembrim.
Līdz šim likums paredzēja, ka līgumu pārslēgšana jāpabeidz līdz 2026.gada beigām, taču, ņemot vērā pašvaldību, īpaši Rīgas valstspilsētas, lielo dzīvojamo fondu un laikietilpīgo līgumu pārslēgšanas procesu, konstatēts risks šajos termiņos neiekļauties.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāpieņem Saeimā galīgajā – trešajā – lasījumā.
Saeimas Preses dienests