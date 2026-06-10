Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju turpmāk vadīs Česlavs Batņa, trešdien, 10.jūnijā, lēma komisijas deputāti.
“Mērķtiecīgi strādāsim pie izglītības satura jautājumiem un tā ieviešanas pilnveides, lai novērstu praksē konstatētās neskaidrības un radītu loģisku un saprotamu pamatu mācību procesam. Lai šos mērķus reāli īstenotu, būtisks priekšnoteikums ir arī pedagoga profesijas stiprināšana, turpinot meklēt risinājumus taisnīgam skolotāju atalgojumam un slodžu sabalansēšanai,” akcentēja Č.Batņa.
Komisijas priekšsēdētāja biedres pienākumus turpina pildīt Līga Kļaviņa, savukārt par komisijas sekretāri deputāti šodien ievēlēja līdzšinējo komisijas vadītāju Agitu Zariņu-Stūri.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība, kultūra, zinātne, sports un valodas politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
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Saeimas Preses dienests