Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju turpmāk vadīs Česlavs Batņa

(10.06.2026.)
Galerija

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju turpmāk vadīs Česlavs Batņa, trešdien, 10.jūnijā, lēma komisijas deputāti.

“Mērķtiecīgi strādāsim pie izglītības satura jautājumiem un tā ieviešanas pilnveides, lai novērstu praksē konstatētās neskaidrības un radītu loģisku un saprotamu pamatu mācību procesam. Lai šos mērķus reāli īstenotu, būtisks priekšnoteikums ir arī pedagoga profesijas stiprināšana, turpinot meklēt risinājumus taisnīgam skolotāju atalgojumam un slodžu sabalansēšanai,” akcentēja Č.Batņa.

Komisijas priekšsēdētāja biedres pienākumus turpina pildīt Līga Kļaviņa, savukārt par komisijas sekretāri deputāti šodien ievēlēja līdzšinējo komisijas vadītāju Agitu Zariņu-Stūri.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība, kultūra, zinātne, sports un valodas politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334121410
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 10.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde