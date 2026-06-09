Vides, klimata un enerģētikas apakškomisiju turpmāk vadīs Jānis Patmalnieks

(09.06.2026.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisiju turpmāk vadīs Jānis Patmalnieks, otrdien, 9.jūnijā, apakškomisijas sēdē lēma deputāti.

Savukārt apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt. 

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 10.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde