Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisiju turpmāk vadīs Jānis Patmalnieks, otrdien, 9.jūnijā, apakškomisijas sēdē lēma deputāti.
Savukārt apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.
Saeimas Preses dienests