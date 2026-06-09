Budžeta un finanšu komisiju turpmāk vadīs Aiva Vīksna

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju turpmāk vadīs Aiva Vīksna, komisijas priekšsēdētāja biedra pienākumus pildīs Artūrs Butāns, savukārt komisijas sekretāra pienākumus – Mārtiņš Daģis. Par izmaiņām komisijas vadībā deputāti lēma otrdien, 9. jūnijā.
“Budžeta komisijas darbā turpināsim strādāt profesionāli un atklāti, nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošus, caurskatāmus un uz ilgtspējīgu attīstību vērstus lēmumus,” pēc ievēlēšanas uzsvēra komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Līdz šim komisiju vadīja Anda Čakša, taču pagājušajā nedēļā Saeima viņu atsauca no Budžeta komisijas un ievēlēja Sociālo un darba lietu komisijā.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirms Saeimas balsojumiem izskata likumprojektus, kas saistīti ar valsts budžetu, finansēm un nodokļiem. Tāpat komisija skata ziņojumus par valsts ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām un nākotnes perspektīvām. Komisija skata arī Finanšu ministrijas ziņojumus par valsts ekonomisko situāciju un budžeta izpildi.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
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Saeimas Preses dienests