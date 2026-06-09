Izglītības komisija atbalsta grozījumus pedagogu profesionālās autonomijas stiprināšanai

(09.06.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 9.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kuru mērķis ir stiprināt pedagogu profesionālo autonomiju, vienlaikus pilnveidojot izglītības iestāžu pārvaldību un sadarbības mehānismus.

Izglītības procesa kvalitāte un ilgtspēja ir cieši saistīta ar pedagogu profesionālo autonomiju, kompetenču attīstību un iespējām patstāvīgi pieņemt profesionālus lēmumus. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, šobrīd spēkā esošais regulējums nepietiekami skaidri nostiprina pedagogu tiesības uz profesionālo brīvību mācību procesa īstenošanā, kā arī nepietiekami akcentē pedagoga tiesības lemt par savas profesionālās kompetences attīstību kā kvalitatīvas izglītības priekšnoteikumu.

Līdz ar to nepieciešamas šīs izmaiņas, kas likumā nostiprina pedagoga tiesības patstāvīgi īstenot mācību priekšmeta vai kursa saturu, kā arī izvēlēties mācību metodes, līdzekļus un vērtēšanas metodiskos paņēmienus, ievērojot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, valsts izglītības standartu un attiecīgo izglītības programmu.

Vienlaikus grozījumi precizē arī skolēnu vecāku iesaisti izglītības procesā, uzsverot līdzatbildību un nepieciešamību respektēt pedagogu profesionālo autonomiju. Tie paredz, ka vecāku individuālie priekšlikumi par izglītības procesa pilnveidi apspriežami izglītības iestādes padomē. Savukārt izglītības iestāžu vadītājiem būs jānosaka kārtība, kādā risināmas būtiskas viedokļu atšķirības un domstarpības starp pedagogu un skolēna ģimeni izglītības jautājumos.

Kā norādījuši likumprojekta autori – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija –, praksē nav retas situācijas, kad starp skolēna ģimeni un pedagogu rodas būtiskas domstarpības par mācību procesa organizāciju, vērtēšanu, atbalsta pasākumiem vai citiem ar izglītību saistītiem aspektiem. Skaidru risināšanas mehānismu trūkums šādos gadījumos var negatīvi ietekmēt gan pedagoga darbu, gan izglītojamā intereses.

Izmaiņas palīdzēs veicināt konfliktsituāciju savlaicīgu un profesionālu risināšanu, mazinot spriedzi un nodrošinot līdzsvarotu visu iesaistīto pušu interešu izvērtējumu.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iepriekš Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā paudusi atbalstu grozījumu virzībai, uzsverot, ka pedagogi praksē izjūt līdzsvara trūkumu starp tiesībām, pienākumiem un atbildību. Likumprojektā paredzētās izmaiņas ir solis šī līdzsvara atjaunošanai.

Lai grozījumi Izglītības likumā stātos spēkā, tie deputātiem trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap