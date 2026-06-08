Tallinā tiksies Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisijas

(08.06.2026.)

No 8. līdz 9.jūnijam Tallinā, Igaunijā, notiks Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju delegāciju tikšanās. Tās mērķis ir pārrunāt aktuālos ārpolitikas, starptautiskās drošības un sadarbības jautājumus.

Tikšanās laikā paredzēts apspriest mainīgo pasaules kārtību, izvērtējot aktuālās ģeopolitiskās tendences, kā arī pievērsties atbalsta sniegšanai Ukrainai. Darba kārtībā iekļauta arī gatavošanās NATO samitam Ankarā, Turcijā. Diskusijās paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kā arī pārrunāt sadarbības nozīmi starp sabiedrotajiem.

Pasākumā piedalīsies arī Igaunijas Aizsardzības  un Ārlietu ministriju, kā arī Igaunijas Starptautiskā aizsardzības un drošības centra pārstāvji.

Latvijas delegāciju vadīs Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimu pārstāvēs arī Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre Irma Kalniņa un komisijas loceklis Jānis Vucāns.

Šī būs otrā Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju delegāciju tikšanās šādā formātā, pirmā notika pagājušā gada 16. un 17.augustā Rīgā.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap