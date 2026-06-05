Daiga Mieriņa: senioru līdzdalība ir būtisks sabiedrības noturības pamats

“Mēs dzīvojam laikā, kas prasa spēju nemitīgi pielāgoties – drošības izaicinājumiem, tehnoloģiju attīstībai un demogrāfiskām pārmaiņām, taču viena lieta paliek nemainīga – sabiedrības spēks balstās cilvēkos,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, izceļot senioru lomu kā vienu no mūsu sabiedrības noturības balstiem.
Šodien, 5.jūnijā, parlamentā norisinās Senioru diena “Aktīva novecošanās: veselība, līdzdalība un iespējas”, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku no visas Latvijas. Seniori jau trešo gadu pēc kārtas sanākuši Saeimā, lai kopā ar lēmumu pieņēmējiem pārrunātu sev svarīgus jautājumus. Šogad īpaša uzmanība pievērsta veselībai, ikdienas aktivitātēm un iespējām saglabāt aktīvu līdzdalību sabiedrībā.
“Cieņpilnas vecumdienas nozīmē daudz vairāk nekā materiālu un sociālu nodrošinājumu – ikvienam ir jājūtas sadzirdētam un iesaistītam, tostarp jāspēj orientēties digitālajā vidē,” pasākuma atklāšanā uzsvēra D.Mieriņa. Tieši tāpēc ir būtiski veicināt iekļaujošu vidi, palīdzot senioriem apgūt nepieciešamās digitālās, sociālās un ekonomiskās prasmes.
Senioru pieredze un zināšanas ir resurss, kas mums jāizmanto daudz plašāk. Sabiedrības novecošanās bieži vien tiek uztverta kā izaicinājums, taču tikpat labi tā ir iespēja gudrāk izmantot dzīves laikā uzkrāto pieredzi, veicinot paaudžu sadarbību un savstarpēju uzticēšanos. Seniori ir aktīvi darba tirgus dalībnieki, ģimeņu balsts un brīvprātīgā darba veicēji dažādās jomās, atzīmēja D.Mieriņa, aicinot plašāk izmantot senioru pieredzi un zināšanas, tai skaitā veicināt paaudžu sadarbību.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra – jānodrošina, lai neviens netiek atstāts ārpus mūsdienu iespēju telpas. Pieejami pakalpojumi un saprotama informācija ir pamats dzīves kvalitātes uzlabošanai. Turpinām darbu pie pensiju politikas pilnveides, veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas, reģionu attīstības un pakalpojumu sasniedzamības stiprināšanas.
Cieņpilnas vecumdienas sākas ar savstarpēju attieksmi ikdienā – ģimenē, sabiedrībā un darbavietā, pauda D.Mieriņa, uzsverot, ka katrs no mums ir atbildīgs par to, kādā sabiedrībā vēlamies novecot. Senioru diena Saeimā ir apliecinājums tam, ka dialogs starp sabiedrību un parlamentu ir dzīvs un nepieciešams – tā ir iespēja sadzirdēt vienam otru un rast kopīgus risinājumus, atzīmēja Saeimas priekšsēdētāja.
Savukārt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš sacīja, ka aktīva novecošanās nozīmē iespēju saglabāt zinātkāri, līdzdalību un pārliecību, ka katrs dzīves posms ir piepildīts un vērtīgs. Komisijas priekšsēdētājs aicināja palīdzēt senioriem attīstīt digitālās prasmes, lai atvieglotu informācijas pieejamību un uzlabotu ikdienu.
Tāpat A.Bērziņš uzsvēra senioru lomu ekonomikas stiprināšanā un iesaisti darba tirgū – darba gaitas turpina aptuveni 70 000 pensionāru. “Daudzi seniori labprāt turpinātu darba gaitas “uz nepilnu slodzi”, taču darba devējam nodokļi jāmaksā kā par pilnu slodzi. Tas nereti rada šķēršļus senioru nodarbinātībai,” sacīja A.Bērziņš, atzīmējot, ka ir uzrunājis premjerministru tuvāko mēnešu laikā rast iespējas pilnveidot regulējumu.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs, un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334032637
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Saeimas Preses dienests