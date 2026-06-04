Latvijā ievieš vienotu akadēmiskās un pētniecības karjeras regulējumu

Saeima ceturtdien, 4.jūnijā, otrajā – galīgajā – lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Augstskolu likumā, ar kuriem ievieš vienotu akadēmiskās karjeras ietvaru augstākajā izglītībā. Galīgajā lasījumā pieņemti arī saistītie grozījumi Zinātniskās darbības likumā un Profesionālās izglītības likumā.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienotu akadēmiskās karjeras ietvaru augstākajā izglītībā, nosakot akadēmiskās karjeras posmus un tiem atbilstošos akadēmiskā personāla amatus, kā arī vienotus personāla atlases, nodarbinātības un darba snieguma novērtēšanas principus. Jaunais regulējums paredzēts, lai veicinātu akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi, kvalitāti, prognozējamu nodarbinātību un noturēšanu augstākās izglītības sistēmā.
Izmaiņas ievieš jaunu akadēmiskās un pētniecības karjeras modeli, kas vienotā sistēmā sasaistīs akadēmiskā un zinātniskā personāla amatu struktūru un nodrošinās skaidru karjeras attīstības ceļu. Izstrādājot regulējumu, apkopota citu Eiropas valstu labā prakse, lai mazinātu līdzšinējo regulējuma fragmentāciju un stiprinātu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmas konkurētspēju starptautiskajā vidē.
Jaunais ietvars noteic četrus akadēmiskās un pētniecības karjeras posmus, paredzot tiem atbilstošus akadēmiskā un zinātniskā personāla amatus. Augstskolās karjeras sākuma posmā ietilps lektori un asistenti, bet otrajā – docenti un pētnieki. Trešajā posmā ietilps asociētie profesori, vadošie pētnieki, bet noslēdzošajā – profesori. Grozījumi aptver arī jautājumu par četriem pētniecības karjeras posmiem zinātniskajās institūcijās.
Vienlaikus regulējums paredz arī jaunu pieeju jomas praktiķu iesaistei akadēmiskajā darbā, stiprinot saikni starp augstāko izglītību un nozaru profesionālo vidi.
Tāpat grozījumi skaidrāk definē akadēmiskā personāla un zinātnes pētnieciskā personāla statusu, sakārtojot terminoloģiju un vienādojot to ar starptautiskajā akadēmiskajā vidē lietotajiem principiem.
Grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.augustā.
Saeimas Preses dienests