14.Saeimas deputāta pilnvaras apstiprina pieciem deputātiem, atjauno – trim

Saeima ceturtdien, 4.jūnijā, apstiprināja 14.Saeimas deputāta pilnvaras Jānim Eglītam, Arnoldam Jātniekam, Raivim Kalējam, Dāvim Melnalksnim un Ģirtam Štekerhofam, bet mandātu atjaunoja Arvilam Ašeradenam, Raimondam Čudaram un Atim Švinkam.
J.Eglīts Saeimā ievēlēts no kandidātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Vidzemes vēlēšanu apgabala. Viņš iegūst 14.Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr iekšlietu ministra pienākumus pilda Jānis Dombrava.
Savukārt A.Jātnieks apstiprināts uz laiku, kamēr klimata un enerģētikas ministra pienākumus pilda Jānis Vitenbergs. Deputāts ievēlēts no kandidātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Zemgales vēlēšanu apgabala.
R.Kalējs ievēlēts no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabala un saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr finanšu ministra pienākumus pilda Māris Kučinskis.
D.Melnalksnim apstiprināts deputāta mandāts uz laiku, kamēr tieslietu ministra pienākumus pilda Edvards Smiltēns. Viņš ievēlēts no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabala.
Ģ.Štekerhofs ievēlēts no kandidātu saraksta “Zaļo un Zemnieku savienība” Kurzemes vēlēšanu apgabala un iegūst deputāta mandātu uz laiku, kamēr zemkopības ministra pienākumus pilda Uldis Augulis.
Pirms Saeimas balsojuma J.Eglīts, A.Jātnieks, R.Kalējs, D.Melnalksnis un Ģ.Štekerhofs nodeva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu.
14.Saeimas deputāta mandātu Saeima šodien atjaunoja Arvilam Ašeradenam, Raimondam Čudaram un Atim Švinkam, jo viņiem ir beigušās ministru pilnvaras demisionējušajā valdībā. Līdz ar to darbs Saeimā noslēdzās no kandidātu saraksta “JAUNĀ VIENOTĪBA” Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētajai Ingrīdai Circenei un Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētajam Jānim Zariņam, kā arī Līgai Rasnačai, kura ievēlēta no vēlēšanu saraksta “PROGRESĪVIE” Zemgales vēlēšanu apgabala.
Saeimas Preses dienests