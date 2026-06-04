Baltijas valstu parlamentārieši Liepājā spriedīs par klimata un veselības politikas saskaņošanu un kopīgiem pasākumiem reģionā

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentārieši piektdien, 5.jūnijā, Baltijas Asamblejas (BA) Dabas resursu un vides un Veselības, labklājības un ģimenes lietu komiteju kopīgajā sēdē meklēs risinājumus pilnvērtīgākai klimata un veselības politiku saskaņošanai Baltijas valstīs to iedzīvotāju interesēs, kā arī spriedīs par kopīgu pasākumu īstenošanu klimata pārmaiņu ietekmes uz cilvēku veselību mazināšanai. Komiteju kopīgā sēde norisināsies Liepājā.
Sēdē plānots pārrunāt, kā veselības jautājumus ciešāk iekļaut klimata politikā un kā stiprināt Baltijas valstu sadarbību ar citām valstīm šajā jomā. BA komitejas diskutēs arī par to, kā mūsdienu tehnoloģisko iespēju apstākļos labāk sekot līdzi klimata pārmaiņu ietekmei uz Baltijas valstu iedzīvotāju veselību un kā izmantot iegūto informāciju savlaicīgai operatīvai rīcībai. Plānota arī diskusija par pētījumos balstītas plānošanas veicināšanu šajās jomās.
Parlamentārieši apspriedīs arī kopīgos Baltijas valstu jau īstenotos un arī plānotos pasākumus klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēku veselību mazināšanai, tostarp iespējas savstarpējā sadarbībā vēl vairāk samazināt kaitīgo vides piesārņojumu un efektīvāk izmantot pieejamos resursus dažādu iniciatīvu īstenošanai.
Tāpat BA komitejas pārrunās pasākumus ekosistēmu atjaunošanai kā svarīgu daļu no reģionālās veselības aizsardzības politikas īstenošanas, kā arī iespējas ar kopīgiem informatīviem pasākumiem skaidrot sabiedrībai saikni starp klimata pārmaiņām un sabiedrības veselību. Kopsēdē plānots spriest arī par ciešāku zinātnieku sadarbību Baltijas valstīs datu apkopošanai un risinājumu meklēšanai.
Komiteju kopsēdi plānots noslēgt ar pastaigu-diskusija kopā ar vides ekspertiem par Liepājas kanāla attīstību, pilsētas pielāgošanos klimata un vides izaicinājumiem, kā arī jūras lomu Liepājas pilsētvides un dabas vides veidošanā.
Saeimu kopsēdē pārstāvēs Baltijas Asamblejas viceprezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, delegācijas vadītāja vietniece Inga Bērziņa un Saeimas priekšsēdētājas biedre, BA Veselības, labklājības un ģimenes lietu komitejas priekšsēdētāja biedre Antoņina Ņenaševa. Tajā piedalīsies arī Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre Jana Simanovska.
BA komiteju kopsēde norisināsies piektdien, 5.jūnijā, no pulksten 9.00, Vecajā ostmalā 40, Liepājā.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
Saeimas Preses dienests