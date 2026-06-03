Globālajā sieviešu parlamentāriešu konferencē uzsver sieviešu politiskās līdzdalības veicināšanas nozīmi

Uzsverot sieviešu politiskās līdzdalības lomu, šajās dienās Belgradā, Serbijā, notiek Starpparlamentu savienības globālā sieviešu parlamentāriešu konference “Paritātes veicināšana: dzimumu stereotipu un negatīvo sociālo normu barjeru pārvarēšana”. Saeimu tajā pārstāv Latvijas nacionālās grupas vadītāja Jana Simanovska.
Konferencē parlamentārieši, starptautisko organizāciju pārstāvji un eksperti diskutē par sieviešu politiskās līdzdalības stiprināšanu, stereotipiem, kas kavē sieviešu iesaisti lēmumu pieņemšanā, vardarbību pret sievietēm politikā, kā arī par parlamentu lomu iekļaujošākas un drošākas politiskās kultūras veidošanā.
Akcentējot Latvijas pieredzi, J.Simanovska uzsvēra Saeimā veikto dzimumu līdztiesības novērtējumu. Tas ļauj dzimumsensitīva parlamenta jautājumus analizēt, balstoties datos, un identificēt konkrētas pilnveidojamās jomas gan deputātu, gan Saeimas darbinieku līmenī, pauda grupas vadītāja.
"Latvijas pieredze rāda, ka dzimumsensitīvs parlaments ir gan par pārstāvniecību, gan par parlamenta darba kultūru,” sacīja Latvijas delegācijas vadītāja. “Mēs varam lepoties ar pozitīviem piemēriem – sievietes ieņem nozīmīgus amatus Saeimas Prezidijā, parlamentā ir izveidota bērnistaba. Taču vienlaikus ir svarīgi skatīties plašāk: kur sievietes ir pārstāvētas, kādos lēmumu pieņemšanas līmeņos viņas piedalās un vai parlamenta vide ikvienam ir droša un cieņpilna,” pauda J.Simanovska, uzsverot – tikai tā skaitļi pārtop reālā līdzdalībā.
Sesijā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, kā parlamentu noteikumi, darba prakse un iekšējā kultūra var veicināt no stereotipiem, diskriminācijas un vardarbības pret sievietēm brīvu institūciju attīstību. Tāpat konferences dalībnieki analizēja parlamentu lomu stereotipu mazināšanā sabiedrībā, izmantojot likumdošanu, parlamentāro kontroli un budžeta veidošanas instrumentus.
Konferencē uzsvērts, ka sieviešu politiskā līdzdalība nav vērtējama tikai pēc ievēlēto sieviešu skaita. Būtiska ir arī sieviešu reālā ietekme parlamentu vadībā, komisiju darbā un politikas jomās, kā arī parlamentu spēja nodrošināt cieņpilnu, drošu un no aizskaršanas brīvu darba vidi.
Tiešsaistes vardarbība un dezinformācija pret sievietēm politikā bieži ir vērsta nevis pret politiķu pieņemtajiem lēmumiem, bet pret sieviešu izskatu, vecumu, dzimumu un personisko dzīvi, akcentēja konferences dalībnieki. Diskusijās tika uzsvērta nepieciešamība pēc efektīviem aizsardzības mehānismiem, skaidras atbildības un platformu iesaistes, lai sievietes varētu pilnvērtīgi piedalīties politiskajā un publiskajā dzīvē.
Starpparlamentu savienības Globālajā sieviešu parlamentāriešu konferencē Belgradā pārrunāta arī vīriešu iesaiste līdztiesības veicināšanā, konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu loma stereotipu mazināšanā, seksisma un uzmākšanās novēršana parlamentos, jauniešu un sieviešu līdzdalību politikā, kā arī starptautiskā sadarbība demokrātiskākas un iekļaujošākas parlamentārās vides veidošanā.
Saeimas Preses dienests