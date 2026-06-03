Saeima uzklausīs valsts kontroliera ziņojumu par aizvadītā gada darba rezultātiem

Saeimas deputāti ceturtdien, 4.jūnijā, uzklausīs Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojumu par Valsts kontroles darba rezultātiem 2025. gadā.
Galīgajā lasījumā Saeima rīt lems par izmaiņām Maksātnespējas likumā un ar to saistītajos likumos, ar ko likvidē Maksātnespējas kontroles dienestu. Plānots, ka turpmāk maksātnespējas procesa administratori būs jāuzrauga Tieslietu ministrijai.
Parlaments galīgajā lasījumā lems arī par steidzamiem atzītajiem grozījumiem Augstskolu likumā, ar kuriem paredzēts ieviest vienotu akadēmiskās karjeras ietvaru augstākajā izglītībā. Galīgajā lasījumā lems arī par saistītajiem grozījumiem Zinātniskās darbības likumā un Profesionālās izglītības likumā.
Lai veicinātu Latvijas finanšu sektora konkurētspēju un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu, Saeima galīgajā lasījumā skatīs steidzamības kārtā virzītos grozījumus Noguldījumu garantiju likumā. Likumprojekts paredz izmaiņas fonda finansēšanas kārtībā un administratīvajā regulējumā.
Trešajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Interešu konflikta novēršanas likumā, precizējot valsts amatpersonu amatu savienošanas kārtību. Turpmāk citu amatu, saimniecisko darbību vai līguma izpildi varēs savienot ar amatu, ja tas nerada interešu konfliktu, nekaitē pienākumu izpildei un saņemta rakstveida atļauja.
Tāpat deputāti galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas paredz būtiskus uzlabojumus publisko kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmā, stiprinot valsts un pašvaldību kā akcionāra lomu un nodrošinot caurskatāmāku pārvaldību.
Otrajā lasījumā parlaments lems par grozījumiem Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par aizliegtu vienošanos publiskajos iepirkumos jeb karteļu veidošanu. Tāpat otrajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus, kas likumā nostiprinās aizliegumu personām varas pozīcijā pret bērnu neētiski izmantot šīs attiecības.
Lai noteiktu jaunas NATURA 2000 teritorijas, deputāti otrajā lasījumā lems par grozījumiem likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
Tāpat otrajā lasījumā Saeimā skatīs izmaiņas, kas noteic, ka arī Saeima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem, kā arī grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, kas paredz pagarināt termiņu pašvaldību beztermiņa īres līgumu pārslēgšanai līdz 2028.gada 31.decembrim.
Pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Farmācijas likumā. Tie paredz, ka slimnīcām un aptiekām izņēmuma gadījumos būs iespēja iegādāties zāles tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, ja attiecīgās zāles Latvijā nebūs pieejamas nepieciešamajā apjomā vai termiņā. Tāpat deputāti konceptuāli lems par Latvijas pievienošanos konvencijai par vides krimināltiesisko aizsardzību.
Lai uzlabotu sociālās palīdzības pieejamību un vienkāršotu tās saņemšanu, Saeima pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Kredītiestāžu likumā. Tāpat parlaments konceptuāli lems par izmaiņām likumā, kas saistās ar kompensāciju iespēju paplašināšanu zemju īpašniekiem saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās
Darba kārtībā ir arī jautājums par 10 123 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par arodbiedrību tiesībām slēgt koplīgumus un koplīgumu attiecināšanu uz arodbiedrības biedriem” turpmāko virzību.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumu Krimināllikumā, kas pastiprinās kriminālatbildību gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi tiek izdarīti, izmantojot ierīces, kas pārvietojas gaisa telpā. Tāpat lems par grozījumu likumā “Par tiesu varu” nodošanu komisijām. Likumprojekts risinās tiesu cilvēkresursu jautājumus un stiprinās Tieslietu padomes lomu, tostarp tiesu budžeta un darba organizācijas jomā.
Parlaments lems arī par jaunā Kriminālsodu izpildes likuma projekta nodošanu komisijai, lai nodrošinātu efektīvu un cilvēktiesībām atbilstošu soda izpildi un stiprinātu sabiedrības drošību. Izskatīšanai komisijās plāno nodot jaunu Valsts sporta fonda likuma projektu, kas paredz fonda kā publiska nodibinājuma – specializēta sporta nozares finansēšanas instrumenta – izveidi. Saeima lems arī par grozījumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos saistītajos likumos, kas paredz finanšu pakalpojumu uzraudzības nodošanu Latvijas Bankai, mazinot birokrātiju un stiprinot patērētāju aizsardzību, nodošanu komisijām.
Prezidija apstiprinātajā Saeimas 4.jūnija sēdes darba kārtībā iekļauti 40 jautājumi. Tajā ir iesniegtas arī vairākas izmaiņas, tostarp Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūgusi sēdes darba kārtībā iekļaut un atzīt par steidzamiem grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai paplašinātu nevalstisko organizāciju iespējas ziedot Ukrainas atbalstam. Saeimas sēdē lūgts iekļaut arī lēmumprojektus par deputātu mandātu apstiprināšanu Ievai Brantei, Jānim Eglītam, Arnoldam Jātniekam, Raivim Kalējam, Dāvim Melnalksnim un Ģirtam Štekerhofam, kā arī mandātu atjaunošanu Arvilam Ašeradenam, Raimondam Čudaram un Atim Švinkam.
Pēc 4. jūnija Saeimas sēdes plānots turpināt izskatīt 28.maija kārtējās sēdes darba kārtību.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests