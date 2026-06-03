Komisija rosina pilnveidot pašvaldību vēlēšanu kārtību

Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija trešdien, 3.jūnijā, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, lai pilnveidotu vēlēšanu norisi, mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu vienotu pieeju dažādu vēlēšanu organizēšanā.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs uzsver, ka izmaiņu mērķis ir padarīt vēlēšanu procesu mūsdienīgāku un vēlētājiem saprotamāku: "Pašvaldību vēlēšanu regulējumam ir jāatbilst gan mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, gan sabiedrības vajadzībām. Rosinātās izmaiņas palīdzēs nodrošināt skaidrāku un efektīvāku vēlēšanu procesu, mazinās administratīvo slogu un vienlaikus veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Būtiski, ka vairāki grozījumi balstīti praksē gūtajā pieredzē pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām un ļaus pilnveidot vēlēšanu organizēšanu nākotnē."
Likumprojekts paredz vairākas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu regulējumā. Tostarp iecerēts samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Termiņu ar likuma grozījumiem plānots samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Tāpat plānots precizēt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņus, drošības naudas piemērošanas kārtību, pasta balsošanas nosacījumus, kā arī atsevišķus vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas un jaunievēlēto domju darba uzsākšanas aspektus.
Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāpieņem trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests