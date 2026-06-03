Daiga Mieriņa: mums jācīnās par katru valsti, kas vēlas integrēties Eiropas Savienībā

Latviju un Albāniju vieno cieša sadarbība NATO, kopīgas Eiropas vērtības un nelokāms atbalsts Ukrainai. Tā otrdien, 3.jūnijā, Saeimā tiekoties ar Albānijas parlamenta priekšsēdētāju Niko Peleši (Niko Peleshi), uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Albānijai par ieguldījumu Baltijas reģiona drošībā, ko apliecina Albānijas karavīru klātbūtne Ādažos NATO daudznacionālās brigādes sastāvā. Mūs vieno izpratne, ka Eiropas drošība ir nedalāma un Krievijas agresijas apstākļos nepieciešama vienota un izlēmīga rīcība gan NATO, gan Eiropas Savienības līmenī, pauda D.Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja arī pateicās Albānijai par sniegto solidaritāti, atbalstot Latviju cīņā pret agresorvalsts Krievijas izvērsto dezinformācijas kampaņu.
Saeimas priekšsēdētāja aicināja Albānijas pusi veidot ciešas partnerības ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru, tostarp nozīmējot ekspertu darbam tajā.
Tikšanās laikā tika pārrunāta arī Eiropas Savienības paplašināšanās. D.Mieriņa apliecināja Latvijas atbalstu Albānijas ceļam Eiropas Savienībā un uzsvēra, ka paplašināšanās ir stratēģiski nozīmīga Eiropas drošībai un stabilitātei: “Stipra Eiropa ir visu mūsu interesēs. Ir jācīnās par katru valsti, kas vēlas pievienoties.”
Albānijas parlamenta spīkers apliecināja, ka Latvijas pieredze un institucionālā atmiņa ir ļoti nozīmīga Albānijai tās eirointegrācijas ceļā. Viņš uzsvēra, ka gan Albānijas politiķu vidū, gan sabiedrībā ir ļoti spēcīgs atbalsts valsts dalībai Eiropas Savienībā. Albānija tuvākajos gados plāno noslēgt iestāšanās sarunu sadaļas, un dalībvalstu politiskie lēmumi par Albānijas pievienošanos gaidāmi tieši Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā 2028.gadā.
Pārrunājot Eiropas drošības situāciju, Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra nepieciešamību stiprināt NATO atturēšanas un aizsardzības spējas, kā arī turpināt ilgtermiņa militāro, politisko un ekonomisko atbalstu Ukrainai. Tāpat viņa akcentēja NATO un Eiropas Savienības austrumu robežas stiprināšanas nozīmi, ņemot vērā pieaugošos drošības izaicinājumus reģionā.
Amatpersonas pārrunāja arī abu valstu ekonomiskās sadarbības iespējas. Albānijas puse uzsvēra sadarbības iespējas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā kiberdrošības jomā. Savukārt D.Mieriņa atzinīgi novērtēja tiešo avioreisu Rīga-Tirāna lomu tūrisma un biznesa kontaktu veicināšanā.
Albānijas parlamenta priekšsēdētājs Latvijā uzturas oficiālā vizītē Baltijas valstu apmeklējuma ietvaros.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334014303
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Saeimas Preses dienests