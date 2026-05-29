Latviju vizītē apmeklēs Albānijas parlamenta priekšsēdētājs

Trešdien, 3.jūnijā, Saeimā viesosies Albānijas parlamenta priekšsēdētājs Niko Peļeši (Niko Peleshi), kurš Latvijā ieradīsies oficiālā vizītē.
Parlamentā N.Peļeši tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī kopā noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa. Pēc tikšanās notiks D.Mieriņas un N.Peļeši kopīgs preses brīfings.
Albānijas parlamenta priekšsēdētājs tiksies arī ar Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Edmundu Cepurīti.
Tāpat, viesojoties Latvijā, N.Peļeši tiksies ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Saeimas organizētās mediju iespējas
Trešdien, 3.jūnijā
9.00 – 9.45 Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu
Baltā zāle, Viesu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja tikšanās sākumā
9.50 – 10.00 Kopīgs preses brīfings
Baltā zāle, Jēkaba iela 11.
10.10 – 10.20 Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
Mediju pulcēšanās laukumā pie Brīvības pieminekļa. TV, foto iespēja
11.10 – 11.40 Tikšanās ar Ārlietu un Eiropas lietu komisijām
Ārlietu komisijas sēžu zāle, Jēkaba iela 10/12, 307.telpa. TV, foto iespēja tikšanās sākumā
Mediju pārstāvju ierašanās – 20 minūtes pirms sākuma
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas vēlas apmeklēt Saeimas organizētās mediju iespējas, nepieciešams pieteikties līdz 2.jūnija pulksten 12.00, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244. Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvēto mediju un amatu.
