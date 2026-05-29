Senioru dienā Saeimā aktualizēs veselību, līdzdalību un aktīvu dzīvi

Nākamo piektdien, 5.jūnijā, parlamentā jau trešo reizi pulcēsies seniori, lai kopā ar lēmumu pieņēmējiem pārrunātu sev svarīgus jautājumus – veselību, ikdienas aktivitātes un iespējas būt sabiedrībā aktīviem.
Senioru dienas “Aktīva novecošanās: veselība, līdzdalība un iespējas” atklāšanā dalībniekus uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Ministru prezidents Andris Kulbergs, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Pērn Senioru diena parlamentā bija veltīta sudraba ekonomikai. Šogad pasākuma sākumā labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars un Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Līga Āboliņa sniegs pārskatu par paveikto senioru labklājības uzlabošanā un izcels galvenos izaicinājumus.
Pasākuma laikā notiks divas paneļdiskusijas. Pirmā būs veltīta senioru līdzdalībai un dzīves kvalitātei. Tajā runās par to, kā noveco sabiedrība, kā valsts un pašvaldības var palīdzēt mazināt vientulību, kā arī to, kā digitālās iespējas un tehnoloģijas var uzlabot ikdienu. Tiks apspriesta arī praktiskā pieredze – kā pašvaldības un vietējās kopienas var vairāk iesaistīt seniorus sabiedriskajā dzīvē.
Otrajā diskusijā uzmanība tiks pievērsta veselībai un aktīvam dzīvesveidam. Seniori kopā ar politikas veidotājiem runās par to, kā nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, kā arī par gados vecāku cilvēku fiziskajām un emocionālajām vajadzībām.
Tiks apspriests arī tas, kā sabiedrības novecošanās nākotnē ietekmēs veselības aprūpi, sociālos pakalpojumus un darba tirgu. Diskusijas noslēgumā īpaša uzmanība tiks pievērsta sirds veselībai un sirds un asinsvadu slimību ietekmei uz cilvēku dzīvi un veselības aprūpes sistēmu.
Dienas noslēgumā veselības ministrs Hosams Abu Meri un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais direktors Hanss Klūge (Hans Kluge) pastāstīs par starptautiskās sadarbības iespējām un dalīsies ar idejām, kā palīdzēt cilvēkiem ilgāk saglabāt labu veselību vecumdienās.
Senioru diena Saeimā notiks piektdien, 5.jūnijā, pulksten 10.00 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.
Pasākumu varēs skatīties tiešraidē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv, kā arī Saeimas “Facebook” un “YouTube” kontos.
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
